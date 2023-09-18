Nothing alt markası Hindistan’da faaliyete başlıyor

CMF by Nothing
CMF by Nothing markası kaliteden ödün vermeyen ancak fiyat konusunda da tüketiciyi üzmeyecek elektronik ürünler geliştirme mottosuyla yola çıktı. 26 Ağustos itibariyle CMF markası Hindistan’da ilk ürünlerini tanıtacak.
Ana marka Nothing gibi ilk etapta akıllı telefon tarafına hamle yapmayacağı bilinen CMF markasının bir akıllı saat, bir tam kablosuz kulaklık ve bir hızlı şarj adaptörü piyasaya sunacağı ifade edildi. Muhtemelen tüketicilerinin göstereceği ilgiye göre Nothing markasının faaliyet gösterdiği ülkemiz gibi pazarlara da giriş yapacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.