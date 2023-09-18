Nothing alt markası Hindistan’da faaliyete başlıyor

Ülkemizde de beğenilen markalar arasına girmeyi başaran Nothing, daha uygun fiyatlı ürünler için CMF by Nothing adında yeni bir alt marka oluşturmuştu. CMF ilk olarak Hindistan pazarına ilk ürünlerini sunacak.

CMF by Nothing

CMF by Nothing markası kaliteden ödün vermeyen ancak fiyat konusunda da tüketiciyi üzmeyecek elektronik ürünler geliştirme mottosuyla yola çıktı. 26 Ağustos itibariyle CMF markası Hindistan’da ilk ürünlerini tanıtacak.

Nothing Phone (2) önemli bir güncelleme aldı 1 hf. önce eklendi

Ana marka Nothing gibi ilk etapta akıllı telefon tarafına hamle yapmayacağı bilinen CMF markasının bir akıllı saat, bir tam kablosuz kulaklık ve bir hızlı şarj adaptörü piyasaya sunacağı ifade edildi. Muhtemelen tüketicilerinin göstereceği ilgiye göre Nothing markasının faaliyet gösterdiği ülkemiz gibi pazarlara da giriş yapacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.