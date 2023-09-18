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    Anlık Bildirim

    Nothing alt markası Hindistan’da faaliyete başlıyor

    Nothing markasının daha uygun fiyatlı ürün geliştirecek iştiraki CMF by Nothing ay sonunda Hindistan pazarında ilk ürünlerini tanıtacak. Şimdilik akıllı telefon yok. 
    CMF by Nothing
    Ülkemizde de beğenilen markalar arasına girmeyi başaran Nothing, daha uygun fiyatlı ürünler için CMF by Nothing adında yeni bir alt marka oluşturmuştu. CMF ilk olarak Hindistan pazarına ilk ürünlerini sunacak.

    CMF by Nothing

    CMF by Nothing markası kaliteden ödün vermeyen ancak fiyat konusunda da tüketiciyi üzmeyecek elektronik ürünler geliştirme mottosuyla yola çıktı. 26 Ağustos itibariyle CMF markası Hindistan’da ilk ürünlerini tanıtacak.

    Ana marka Nothing gibi ilk etapta akıllı telefon tarafına hamle yapmayacağı bilinen CMF markasının bir akıllı saat, bir tam kablosuz kulaklık ve bir hızlı şarj adaptörü piyasaya sunacağı ifade edildi.  Muhtemelen tüketicilerinin göstereceği ilgiye göre Nothing markasının faaliyet gösterdiği ülkemiz gibi pazarlara da giriş yapacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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