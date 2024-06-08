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    Anlık Bildirim

    Nothing’in alt markası CMF ilk akıllı telefonunu duyurdu: CMF Phone 1

    Eşsiz tasarım anlayışı ile son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Nothing, mobil teknoloji pazarında büyümeye devam ediyor. Firmanın alt markası CMF, ilk akıllı telefonunu duyurdu.
    CMF Phone 1'in sızdırılan tasarımı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda Nothing firmasını kurmuştu. Eşsiz bir tasarım anlayışı ve uygun fiyat politikası ile Nothing, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda birçok telefon ve aksesuar tanıtan firma, alt markası aracılığı ile uygun fiyatlı bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

    CMF Phone 1 duyuruldu

    Geçtiğimiz yıl CMF alt markasını duyuran Nothing, bu marka altında birçok mobil teknoloji ürünü tanıtmıştı. Yine eşsiz bir tasarım anlayışına sahip olan CMF markası, birçok farklı ürünü uygun fiyat ile satışa sunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Görünüşe göre Nothing, CMF markasını daha da büyütmeye kararlı.

    X platformunda CMF markası, bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğruladı. CMF Phone 1 olarak duyurulan akıllı telefonun özellikleri ve tasarımı henüz bilinmiyor ancak X platformunda yayınlanan gönderi, cihazın ilgi çekici bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. CMF, merakla beklenen akıllı telefonun yakında duyurulacağını belirtti.

    CMF Phone 1 neler sunacak?

    CMF ve Nothing, henüz cihaz hakkında önemli detaylar paylaşmadı ancak iddialara göre CMF Phone 1, “Nothing Lock” isimli bir özellik sunacak. Bu özellik ile cihaza ilginç tasarımlı destek braketleri ve kordonlar takılması mümkün olacak. Ayrıca iddialara göre CMF Phone 1, 6.7 inç 120Hz OLED ekrana, MediaTek Dimensity 7200 işlemcisine ve 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapacak. Cihazın çift 50MP arka kamera sensörüne ve 16MP ön kamera sensörüne sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. $249-$279 arasında fiyat etkine sahip olması beklenen cihaz muhtemelen önümüzdeki ay tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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