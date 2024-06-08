Nothing’in alt markası CMF ilk akıllı telefonunu duyurdu: CMF Phone 1

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Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda Nothing firmasını kurmuştu. Eşsiz bir tasarım anlayışı ve uygun fiyat politikası ile Nothing, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda birçok telefon ve aksesuar tanıtan firma, alt markası aracılığı ile uygun fiyatlı bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

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CMF Phone 1 duyuruldu

Geçtiğimiz yıl CMF alt markasını duyuran Nothing, bu marka altında birçok mobil teknoloji ürünü tanıtmıştı. Yine eşsiz bir tasarım anlayışına sahip olan CMF markası, birçok farklı ürünü uygun fiyat ile satışa sunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Görünüşe göre Nothing, CMF markasını daha da büyütmeye kararlı.

X platformunda CMF markası, bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğruladı. CMF Phone 1 olarak duyurulan akıllı telefonun özellikleri ve tasarımı henüz bilinmiyor ancak X platformunda yayınlanan gönderi, cihazın ilgi çekici bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. CMF, merakla beklenen akıllı telefonun yakında duyurulacağını belirtti.

CMF Phone 1 neler sunacak?

CMF ve Nothing, henüz cihaz hakkında önemli detaylar paylaşmadı ancak iddialara göre CMF Phone 1, “Nothing Lock” isimli bir özellik sunacak. Bu özellik ile cihaza ilginç tasarımlı destek braketleri ve kordonlar takılması mümkün olacak. Ayrıca iddialara göre CMF Phone 1, 6.7 inç 120Hz OLED ekrana, MediaTek Dimensity 7200 işlemcisine ve 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapacak. Cihazın çift 50MP arka kamera sensörüne ve 16MP ön kamera sensörüne sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. $249-$279 arasında fiyat etkine sahip olması beklenen cihaz muhtemelen önümüzdeki ay tanıtılacak.

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