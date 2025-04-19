CMF Phone 2 Pro, sınıfının en iyi kamerasına sahip olacak

CMF Phone 2 Pro onaylanan kamera özellikleri
CMF Phone 2 Pro, orta sınıf segmentlerde genel görmediğimiz telefoto lens, güçlü MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemciyle geliyor. Telefonun arka kamera kurulumu, 1/1.57” sensörlü 50 MP geniş açılı (Nothing Phone 3a modelindeki kamera), 2x optik zoom yapabilen 50 MP telefoto ve 119.5° görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı lensten oluşuyor.
CMF Phone 1'in 50 MP geniş açılı kamerası ve 2 MP derinlik sensörüyle karşılaştırıldığında, önemli bir yükseltme olacak. Bu fiyat segmentinde bir ilk olan telefoto lens, portreler için mükemmel keskin yakınlaştırılmış çekimler vadediyor. Resmi olarak paylaşılan kamera örneklerine göz atabilirsiniz:
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