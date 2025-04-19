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    CMF Phone 2 Pro, sınıfının en iyi kamerasına sahip olacak

    Nothing, CMF Phone 2 Pro modelini 28 Nisan'da tanıtacak. Lansman öncesinde MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemcili telefonun kamera kalitesine dikkat çeken paylaşımlar geldi.

    CMF Phone 2 Pro kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing’in alt markası CMF, yeni modelini yakında tanıtacak. CMF Phone 2 Pro, bütçe dostu telefon olarak konumlandırılan Phone 1’in aksine dikkat çekici özelliklere sahip orta sınıf cihaz olarak karşımıza çıkacak. Resmi tanıtım gününe az kala, telefonun kamera kurulumu ve genel performansına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

    CMF Phone 2 Pro onaylanan kamera özellikleri

    CMF Phone 2 Pro, orta sınıf segmentlerde genel görmediğimiz telefoto lens, güçlü MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemciyle geliyor. Telefonun arka kamera kurulumu, 1/1.57” sensörlü 50 MP geniş açılı (Nothing Phone 3a modelindeki kamera), 2x optik zoom yapabilen 50 MP telefoto ve 119.5° görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı lensten oluşuyor.

    CMF Phone 1'in 50 MP geniş açılı kamerası ve 2 MP derinlik sensörüyle karşılaştırıldığında, önemli bir yükseltme olacak. Bu fiyat segmentinde bir ilk olan telefoto lens, portreler için mükemmel keskin yakınlaştırılmış çekimler vadediyor. Resmi olarak paylaşılan kamera örneklerine göz atabilirsiniz:

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