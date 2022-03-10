Bu da çocuklar için oyuncu koltuğu

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eSpor kavramı ile birlikte oyunculuk artık bir meslek haline geldi ve oyuncular pek çok turnuvada hem eğlenmek hem de para kazanmanın peşinde koşuyor. Çocuklar henüz okul yaşlarında oyunculuğa ilgi duyarak gelecekte iyi bir kariyer elde etmenin planlarını yapıyor. İş artık küçük çocukluk dönemine kadar indi.

VTech çocuk oyuncu koltuğu

VTech tarafından piyasaya sürülen oyuncu koltuğu plastik malzemeden inşa edilmiş. Bir tarafında oyuncu görünümlü klavye yer alırken diğer tarafında ise oyuncak kulaklığını asacağı bir stand bulunuyor.

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Haliyle koltuğun herhangi bir oyun fonksiyonu yok. Bunun yerine firmanın harf ve sayıları öğreten sesli/müzikli klavye oyuncağına yer verilmiş. Işıklı klavye çıkarılarak çocuğun elinde gezdirmesine de imkân tanıyor. Level Up Gaming Chair adını taşıyan çocuk koltuğu 50$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Çocuklara oyuncu koltuğu