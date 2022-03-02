Biden hükümeti çocuklara yönelik reklamları yasaklayacak

İnternet dünyasının artık tek önemli unsuru haline gelen dijital reklamcılık yaş ayrımı yapmıyor. İnternet üzerinde tükettiğiniz içeriğe göre karşınıza sayısız reklam çıkıyor. Bazı platformlar hassas olduğunu iddia etse de çocuklar da her türlü reklama maruz kalıyor.

Biden hükümeti reklamlara savaş açtı

İlk halka sesleniş konuşmasında Başkan Biden çocukların kişisel verilerin toplanarak reklamlar sunulmasını kesinlikle istemediklerini belirtti. Bu bakımdan çocuklara yönelik reklam gösterimlerinin yasaklanması ve sosyal medya devlerinden kişisel verilerin toplanmasından vazgeçmelerinin talep edilmesi planlanıyor.

Facebook yine tazminat ödüyor 2 hf. önce eklendi

Beyaz Saray bu çalışmalar doğrultusunda bütçe talep edecek. Ayrıca 5 milyon dolarlık bir bütçe ile de sosyal medyanın zihin sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılması ve sosyal medyanın yıpratıcılığına karşı bir mükemmeliyet merkezinin kurulması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl bir itirafçının Facebook’un kârlılığının kişisel hakları korumanın önüne geçtiğini ve bilerek tedbirlerin düşük seviyede tutulduğunu ortaya çıkarmasının ardından ABD yönetimi top yekün bir savaş başlatmıştı. Tedbirler daha da artarak devam edecek.

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