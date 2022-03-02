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    Biden hükümeti çocuklara yönelik reklamları yasaklayacak

    Sosyal meydada ve internette çocuklara yönelik olarak zarar verici reklamların giderek artması Biden hükümetini harekete geçirdi. Hükümet çocuklara yönelik reklamları engellemekte kararlı. 
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    Facebook

    İnternet dünyasının artık tek önemli unsuru haline gelen dijital reklamcılık yaş ayrımı yapmıyor. İnternet üzerinde tükettiğiniz içeriğe göre karşınıza sayısız reklam çıkıyor. Bazı platformlar hassas olduğunu iddia etse de çocuklar da her türlü reklama maruz kalıyor.

    Biden hükümeti reklamlara savaş açtı

    İlk halka sesleniş konuşmasında Başkan Biden çocukların kişisel verilerin toplanarak reklamlar sunulmasını kesinlikle istemediklerini belirtti. Bu bakımdan çocuklara yönelik reklam gösterimlerinin yasaklanması ve sosyal medya devlerinden kişisel verilerin toplanmasından vazgeçmelerinin talep edilmesi planlanıyor.

    Beyaz Saray bu çalışmalar doğrultusunda bütçe talep edecek. Ayrıca 5 milyon dolarlık bir bütçe ile de sosyal medyanın zihin sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılması ve sosyal medyanın yıpratıcılığına karşı bir mükemmeliyet merkezinin kurulması amaçlanıyor.

    Geçtiğimiz yıl bir itirafçının Facebook’un kârlılığının kişisel hakları korumanın önüne geçtiğini ve bilerek tedbirlerin düşük seviyede tutulduğunu ortaya çıkarmasının ardından ABD yönetimi top yekün bir savaş başlatmıştı. Tedbirler daha da artarak devam edecek.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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