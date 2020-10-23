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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CoD:Black Ops Cold War betası, serinin en çok indirilen oyunu oldu

    Call of Duty: Black Ops Cold War'un çokoyunculu betası serinin en çok indirilen oyunu oldu. Geliştirici Treyarch'ın yaptığı açıklamada, indirilme rakamları ise paylaşılmadı.
    22 sa.
    1,4b
    8
    6
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    CoD:Black Ops Cold War betası, serinin en çok indirilen oyunu oldu
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    Treyarch tarafından geliştirilen ve bizleri Soğuk Savaş dönemine götürecek olan CoD CoD:Black Ops Cold War için hatırlanacağı üzere bir çokoyunculu beta süreci başlatılmıştı. PS4 sahipleri için 10 Ekim, PC ve Xbox sahipleri için ise 17 Ekim tarihinde başlayan süreç, 20 Ekim itibariyle sona ermişti.

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    Bu süre zarfında oldukça fazla ilgiyle karşılaşan oyun, kendi markası içinde bir rekor kırdı. Treyarch tarafından yapılan açıklamada, CoD:Black Ops Cold War’un Cod beta sürecine giren CoD yapımları arasında en çok indirilen oyun olduğu ifade edildi.

    Geliştiricinin indirilme rakamlarına yönelik bir rakam paylaşmadığı açıklamada, “Dünya çapındaki Black Ops Cold War hayranlarına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Çokoyunculu betayı Call of Duty tarihindeki en fazla indirilen oyun yapmayı başardınız” ifadeleri kullanıldı. CoD:Black Ops Cold War, birincilik koltuğunu ise 2019 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare betadan devraldı.

    CoD:Black Ops Cold War 13 Kasım’da oyuncularla buluşacak.



    https://www.gamesradar.com/uk/black-ops-cold-war-beta-was-most-downloaded-in-series-history/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kazimerd89 (kazım kazım) 22 sa. en beğenilen
    Mw gibi iyi bir oyundan sonra herkeste büyük merak oluştu. Bence başarı cold warın değil mw. Ama mw dan sonra baya geride bir oyun olduğu her haliyle ortada
    Yanıtla +6
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    36 (Beyaz Apartman) 45 dk.
    Warzone daha iyi ben beğenmedim betayı
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    rtsbora (rts bora) 17 sa.
    İndirenler ortalama ne kadar süreyle oynamış, ona da değinselermiş keşke. Misal ben de indirdim ama hiç oynamadım. Bir ara bakarım derken beta süresi bitti.
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    Portraitclub 22 sa.
    Nesini beğenmişler? 20 yıldır aynı grafik motorunu kullanıp duruyorlar.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 21 sa. Portraitclub
    Motor değişti geçen oyunla beraber, alakası bile yok eski oyunlarla?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    kazimerd89 (kazım kazım) 22 sa. en beğenilen
    Mw gibi iyi bir oyundan sonra herkeste büyük merak oluştu. Bence başarı cold warın değil mw. Ama mw dan sonra baya geride bir oyun olduğu her haliyle ortada
    Yanıtla +6
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