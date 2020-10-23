CoD:Black Ops Cold War betası, serinin en çok indirilen oyunu oldu

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Treyarch tarafından geliştirilen ve bizleri Soğuk Savaş dönemine götürecek olan CoD CoD:Black Ops Cold War için hatırlanacağı üzere bir çokoyunculu beta süreci başlatılmıştı. PS4 sahipleri için 10 Ekim, PC ve Xbox sahipleri için ise 17 Ekim tarihinde başlayan süreç, 20 Ekim itibariyle sona ermişti.

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Bu süre zarfında oldukça fazla ilgiyle karşılaşan oyun, kendi markası içinde bir rekor kırdı. Treyarch tarafından yapılan açıklamada, CoD:Black Ops Cold War’un Cod beta sürecine giren CoD yapımları arasında en çok indirilen oyun olduğu ifade edildi.

Geliştiricinin indirilme rakamlarına yönelik bir rakam paylaşmadığı açıklamada, “Dünya çapındaki Black Ops Cold War hayranlarına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Çokoyunculu betayı Call of Duty tarihindeki en fazla indirilen oyun yapmayı başardınız” ifadeleri kullanıldı. CoD:Black Ops Cold War, birincilik koltuğunu ise 2019 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare betadan devraldı.

CoD:Black Ops Cold War 13 Kasım’da oyuncularla buluşacak.

https://www.gamesradar.com/uk/black-ops-cold-war-beta-was-most-downloaded-in-series-history/

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