Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor

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Epic games, popüler yapım Fortnite için 14.40 kodlu bir güncelleme yayınladı. PC kullanıcılarını sevindirecek 27GB boyutundaki güncelleme, oyunun disklerde %70’e varan oranlarda daha az alan kaplamasını sağlıyor.

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Normal şartlarda PC’lerde 99GB’a yakın bir alan kaplayan oyun, söz konusu güncelleme ile sadece 30GB’lık yere ihtiyaç duyuyor. Özellikle, oyunlarını SSD’ye yükleyen oyuncular için oldukça sevindirici olan bu gelişme için Epic’in yaptığı paylaşım şöyle:

“Dosya boyutunun, normal şartlar altında PC’ye gelen güncellemelere kıyasla büyük olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz. Yaklaşık 27GB büyüklüğündeki dosya, Fortnite’ın PC’de 60GB civarında daha az alan kaplaması için gerekli optimizasyonları içeriyor. Bu sayede ileride alacağınız güncellemelerin dosya boyutları da kısalırken daha iyi yükleme süreleri elde edeceksiniz.”

Epic’in Fortnite ile hayata geçirdiği bu uygulama, umarız diğer geliştiriciler için de örnek olur.

https://www.dsogaming.com/news/fortnite-update-14-40-reduces-its-pc-size-from-99gb-to-29-5gb/

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