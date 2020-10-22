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    Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor

    Epic, Fortnite için yayınladığı 14.40 kodlu güncellemeyle oyunun disklerde kapladığı alanı %70'e yakın bir oranda küçülttü.
    17 sa.
    2,3b
    7
    8
    Oyunlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor
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    Epic games, popüler yapım Fortnite için 14.40 kodlu bir güncelleme yayınladı. PC kullanıcılarını sevindirecek 27GB boyutundaki güncelleme, oyunun disklerde  %70’e varan oranlarda daha az alan kaplamasını sağlıyor.

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    Normal şartlarda PC’lerde 99GB’a yakın bir alan kaplayan oyun, söz konusu güncelleme ile sadece 30GB’lık yere ihtiyaç duyuyor. Özellikle, oyunlarını SSD’ye yükleyen oyuncular için oldukça sevindirici olan bu gelişme için Epic’in yaptığı paylaşım şöyle:

    “Dosya boyutunun, normal şartlar altında PC’ye gelen güncellemelere kıyasla büyük olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz. Yaklaşık 27GB büyüklüğündeki dosya, Fortnite’ın PC’de 60GB civarında daha az alan kaplaması için gerekli optimizasyonları içeriyor. Bu sayede ileride alacağınız güncellemelerin dosya boyutları da kısalırken daha iyi yükleme süreleri elde edeceksiniz.”

    Epic’in Fortnite ile hayata geçirdiği bu uygulama, umarız diğer geliştiriciler için de örnek olur.



    https://www.dsogaming.com/news/fortnite-update-14-40-reduces-its-pc-size-from-99gb-to-29-5gb/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zaomss (Furkan Bulat) 15 sa. en beğenilen
    warzone bundan ders alsın bence...
    Yanıtla +12
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    aozgec 16 sa.
    işte verim budur.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 55 dk.
    Neden şimdi yaptılar oyun 99 gb ya kadar çıkarken nerdeydiler
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 sa.
    Sırf 40 50gb diye beğendiğim ama indirmediğim oyunlar var
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    frk61ylmz (ÖMER FARUK YILMAZ) 12 sa.
    pubg 22 gb yer kaplıyor 5 harıtayla
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    interwap (Volkan ) 15 sa.
    Ne yaptılar? Texture ları, medyaları mı sıkıştırdılar?
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    tolgabes64 (Tolga Besci) 1 sa. interwap
    kendi yaptığım oyun ek paketinin ilk sürmü 150 GB idi. Daha sonra farklı kodlama teknikleri ve sıkıştırmalar ile %3-4 kalite kaybını göze alarak 15 DVD olan paketi 7,80 GB dual layer dvd haline getirebildim..
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    zaomss (Furkan Bulat) 15 sa. en beğenilen
    warzone bundan ders alsın bence...
    Yanıtla +12
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    aozgec 16 sa.
    işte verim budur.
    Yanıtla +8
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 16 sa.
    Çok iyi bir yöntem geliştirmişler.
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