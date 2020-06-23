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    Codemasters, Dirt 5’e yeni nesil konsollar sayesinde gelecek iyileştirmeler hakkında konuştu

    Codemasters, 9 Ekim'de PC, Xbox one ve PS4 için çıkış yapacak Dirt 5'le ilgili konuştu. Yapımcı, yeni nesil konsollardaki özelliklerin oyunu farklı boyutlara taşıyacağına inanıyor.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Codemasters, Dirt 5’e yeni nesil konsollar sayesinde gelecek iyileştirmeler hakkında konuştu
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    9 Ekim tarihinde PC, Xbox One ile PlayStation 4 için ve yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X için ise daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkacak olan yarış oyunu Dirt 5 ile ilgili geliştirici Codemasters bazı açıklamalarda bulundu.

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    Oyunu geliştiren ekibin başında bulunan Robert Karp’ın yaptığı ve daha çok yeni nesil konsollara yönelik açıklamaların merkezinde SSD kaynaklı hızlı yükleme süreleri ve PS5’in DualSense kontrolcüsünün barındırdığı teknolojiler vardı.

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    Karp, bu konularda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    Yeni nesille ilgili taze bilgilere ulaştıkça stüdyoda bir heyecan rüzgârı esiyor. Her yeni haber, yeni özellikleri en iyi nasıl adapte edebiliriz fikirlerinin oluşmasına önderlik ediyor. Dirt 5’te yaptığımız mevcut nesil konsollarda sınırları zorlamak oldu. Artık, yeni nesilde oyuna neler katabiliriz ona bakıyoruz. Xbox Series X’in gücü 120 fps’yi mümkün kılıyor. Hızlı yükleme özelliği bizim için oldukça önemli.

    Örneğin DualSense kontrolcüdeki uyarlanabilir tetik özelliği, yarış oyunları için yeni tecrübeler demek. Bu konuya fazlasıyla kafa yoruyoruz. Arabayı sürdüğünüz zemine göre tetiklerin vereceği tepkilerin değişmesi olayı, bizlere yeni şeyler deneme imkânı sunacak.

    Codemasters, Dirt 5’e yeni nesil konsollar sayesinde gelecek iyileştirmeler hakkında konuştu
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    120 fps konusunu açan Karp’a yöneltilen sorulardan biri de bu özelliğin PS5’te kullanılıp kullanılamayacağı hakkında olmuş. Yapımcı, bu soruya ne evet ne de hayır cevabını verebilmiş. PC’de olduğu kadar yeni nesil konsollarda da görmeyi beklediğimiz “ışın izleme” desteği hakkında ise Karp kapıların tamamen kapatılmadığı bir yanıt vermeyi tercih etmiş. Yöneticinin bu konuya cevabı, “Işın izleme konusu herkesi heyecanlandırıyor. Teknolojinin oyun tecrübesine görsel anlamdaki katkısı çok büyük. Fakat, bu konuda konuşmak için henüz erken.” şeklinde gerçekleşmiş.

    Bakalım Codemasters’in sıradaki oyunu, söylenenlerin ne kadarını ekrana getirebilecek?



    https://wccftech.com/dirt-5-dev-lots-of-buzz-on-ps5s-adaptive-triggers-they-could-have-really-exciting-implementations/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 sa. (düzenlendi)
    Ssd ve ryzen 5 işlemciye sahip biri şimdi yeni nesil özelliklere mi sahip olmuş oluyo



    Şu pc ciler hep sınıfın suskun ve zeki çocuğu gibi. Arkadan konsollar davar gibi coşarken çok kolay bir soruyu yaparlar, daha sonra fark ederler ki lan ders kolaymış çalışın beyler! derler. Haberleri yoktur ki sınıfın en önde oturan ama göze batmayan suskun çocuğu bunu zaten yıllardır çözebiliyordu. Önemli olan ne kadar zeki olduğunuz falan değil, sınıfta ne kadar ses çıkardığınızdır.





    Not : ryzen dediğime bakmayın intel de var.
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    ygrkmklnc (Görkem Kılınç) 1 sa. kaand12@
    "Nesil" ifadesi konsollar için kullanılır. Pc ile ilgisi yok. Mevcut hdd'li ve 7 sene önceki donanıma sahip PS4 ve Xbox One'dan sonra çıkacak olan PS5 ve XBox Series X de doğal olarak yeni nesil konsollardır. Onlardan sonra konsol çıkarsa onlara da yeni nesil denecek.
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