Codemasters, Dirt 5’e yeni nesil konsollar sayesinde gelecek iyileştirmeler hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör

9 Ekim tarihinde PC, Xbox One ile PlayStation 4 için ve yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X için ise daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkacak olan yarış oyunu Dirt 5 ile ilgili geliştirici Codemasters bazı açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Bkz. "Eylül ayı çıkışlı The King’s Man’in yeni fragmanı yayınlandı"

Oyunu geliştiren ekibin başında bulunan Robert Karp’ın yaptığı ve daha çok yeni nesil konsollara yönelik açıklamaların merkezinde SSD kaynaklı hızlı yükleme süreleri ve PS5’in DualSense kontrolcüsünün barındırdığı teknolojiler vardı.

İlginizi Çekebilir

Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı

Karp, bu konularda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ Yeni nesille ilgili taze bilgilere ulaştıkça stüdyoda bir heyecan rüzgârı esiyor. Her yeni haber, yeni özellikleri en iyi nasıl adapte edebiliriz fikirlerinin oluşmasına önderlik ediyor. Dirt 5’te yaptığımız mevcut nesil konsollarda sınırları zorlamak oldu. Artık, yeni nesilde oyuna neler katabiliriz ona bakıyoruz. Xbox Series X’in gücü 120 fps’yi mümkün kılıyor. Hızlı yükleme özelliği bizim için oldukça önemli.

Örneğin DualSense kontrolcüdeki uyarlanabilir tetik özelliği, yarış oyunları için yeni tecrübeler demek. Bu konuya fazlasıyla kafa yoruyoruz. Arabayı sürdüğünüz zemine göre tetiklerin vereceği tepkilerin değişmesi olayı, bizlere yeni şeyler deneme imkânı sunacak.”

Tam Boyutta Gör

120 fps konusunu açan Karp’a yöneltilen sorulardan biri de bu özelliğin PS5’te kullanılıp kullanılamayacağı hakkında olmuş. Yapımcı, bu soruya ne evet ne de hayır cevabını verebilmiş. PC’de olduğu kadar yeni nesil konsollarda da görmeyi beklediğimiz “ışın izleme” desteği hakkında ise Karp kapıların tamamen kapatılmadığı bir yanıt vermeyi tercih etmiş. Yöneticinin bu konuya cevabı, “Işın izleme konusu herkesi heyecanlandırıyor. Teknolojinin oyun tecrübesine görsel anlamdaki katkısı çok büyük. Fakat, bu konuda konuşmak için henüz erken.” şeklinde gerçekleşmiş.

Bakalım Codemasters’in sıradaki oyunu, söylenenlerin ne kadarını ekrana getirebilecek?

https://wccftech.com/dirt-5-dev-lots-of-buzz-on-ps5s-adaptive-triggers-they-could-have-really-exciting-implementations/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.