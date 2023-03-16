Tam Boyutta Gör ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, kripto para taşıma seçeneği sunmak için Singapur’da hizmet veren banka Standard Chartered ile bankacılık ortağı oldu. Şirketten yapılan açıklamada Singapur doları cinsinden transferlerin geleneksel bir banka olan Standard Chartered ile sağlanacağı bildirildi.

İşlemlerden herhangi bir ücret alınmayacağı da kaydedildi. Önceden kullanıcılar, sadece Visa ve Mastercard bank veya kredi kartları ile kripto alımı ve aktarımı yapabiliyordu.

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ABD’de kripto dostu bankalarda kriz yaşanırken, şirketler yeni ortalıklara yönelmeyi hedefliyor. Silvergate, SVB ve Signature’in iflasının ardından kripto şirketlerinde bankacılık işlemleri zorlaşabileceği ifade ediliyordu. Bu dönemde Coinbase, dikkate değer bir iş birliği açıkladı. Bununla beraber şirket, Singapur’da Standard Chartered ile çalışacağını duyurdu.

Coinbase Singapur Direktörü Hassan Ahmed, anlaşmanın şirketin uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Banka, Coinbase’in rakibi Crypto.com ve Gemini’ye benzer bir hizmet sunuyor.

Digital Currency Group‘un da Santander, HSBC ve Deutsche Bank gibi kripto şirketleriyle bağlantı kurma arayışında olduğu ifade edilmişti.

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Coinbase bir banka ile iş birliği yaptı!