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    Anlık Bildirim

    Coinbase bir banka ile iş birliği yaptı!

    Kripto para borsalarıyla bankalar arasındaki iş birlikleri artmaya devam ediyor. Bu kez Coinbase, Singapur'da bir banka ile el sıkıştı.                             
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    Coinbase bir banka ile iş birliği yaptı! Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, kripto para taşıma seçeneği sunmak için Singapur’da hizmet veren banka Standard Chartered ile bankacılık ortağı oldu.  Şirketten yapılan açıklamada Singapur doları cinsinden transferlerin geleneksel bir banka olan Standard Chartered ile sağlanacağı bildirildi.

    İşlemlerden herhangi bir ücret alınmayacağı da kaydedildi. Önceden kullanıcılar, sadece Visa ve Mastercard bank veya kredi kartları ile kripto alımı ve aktarımı yapabiliyordu.

    ABD’de kripto dostu bankalarda kriz yaşanırken, şirketler yeni ortalıklara yönelmeyi hedefliyor. Silvergate, SVB ve Signature’in iflasının ardından kripto şirketlerinde bankacılık işlemleri zorlaşabileceği ifade ediliyordu. Bu dönemde Coinbase, dikkate değer bir iş birliği açıkladı. Bununla beraber şirket, Singapur’da Standard Chartered ile çalışacağını duyurdu.

    Coinbase Singapur Direktörü Hassan Ahmed, anlaşmanın şirketin uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Banka, Coinbase’in rakibi Crypto.com ve Gemini’ye benzer bir hizmet sunuyor. 

    Digital Currency Group‘un da Santander, HSBC ve Deutsche Bank gibi kripto şirketleriyle bağlantı kurma arayışında olduğu ifade edilmişti.

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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