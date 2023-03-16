Coinbase bir banka ile iş birliği yaptı!

İşlemlerden herhangi bir ücret alınmayacağı da kaydedildi. Önceden kullanıcılar, sadece Visa ve Mastercard bank veya kredi kartları ile kripto alımı ve aktarımı yapabiliyordu.
ABD’de kripto dostu bankalarda kriz yaşanırken, şirketler yeni ortalıklara yönelmeyi hedefliyor. Silvergate, SVB ve Signature’in iflasının ardından kripto şirketlerinde bankacılık işlemleri zorlaşabileceği ifade ediliyordu. Bu dönemde Coinbase, dikkate değer bir iş birliği açıkladı. Bununla beraber şirket, Singapur’da Standard Chartered ile çalışacağını duyurdu.
Coinbase Singapur Direktörü Hassan Ahmed, anlaşmanın şirketin uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Banka, Coinbase’in rakibi Crypto.com ve Gemini’ye benzer bir hizmet sunuyor.
Digital Currency Group‘un da Santander, HSBC ve Deutsche Bank gibi kripto şirketleriyle bağlantı kurma arayışında olduğu ifade edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)