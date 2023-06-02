Tam Boyutta Gör ABD’deki düzenleyici kurumlarla sorunlar yaşayan kripto para borsası Coinbase, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem sözleşmeleri için hazırlık yapıyor. Borsa, küresel genişleme planları çerçevesinde Bermuda’da türev borsası Coinbase International Exchange‘i başlatmıştı.

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Coinbase‘in açılamasına göre kurumsal ölçekli sözleşmelerin boyutu 1 Bitcoin ve 10 Ethereum olacak. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada yatırımcıların 5 kata kadar kaldıraçlı işlemler yapmasına izin vereceğini açıklamıştı.

Borsa, daha önce SEC’e menkul kıymet düzenlemesinin kripto paralara nasıl uygulanacağı ile ilgili açıklama yapması için dava açmıştı. SEC, kural koyma sürecinin birkaç yıla yayılabileceğini belirtmişti. SEC, Gensler’in açıklamalarının resmi politika beyanları olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.

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Coinbase, BTC ve ETH için vadeli işlemlere hazırlanıyor