Coinbase, BTC ve ETH için vadeli işlemlere hazırlanıyor

Coinbase‘in açılamasına göre kurumsal ölçekli sözleşmelerin boyutu 1 Bitcoin ve 10 Ethereum olacak. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada yatırımcıların 5 kata kadar kaldıraçlı işlemler yapmasına izin vereceğini açıklamıştı.
Borsa, daha önce SEC’e menkul kıymet düzenlemesinin kripto paralara nasıl uygulanacağı ile ilgili açıklama yapması için dava açmıştı. SEC, kural koyma sürecinin birkaç yıla yayılabileceğini belirtmişti. SEC, Gensler’in açıklamalarının resmi politika beyanları olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)