Coinbase CEO'sundan "milletvekili" açıklaması

Coinbase CEO’su, “Başarımızın garanti altına alındığından emin olmak için bu ülkede kripto yanlısı adaylar seçeceğiz” dedi. Coinbase’in ABD politikası başkanı Kara Calvert ise Amerikalıların yüzde 20’sinin kripto sahibi olduğunu belirterek, fark yaratacak bir seçmen kitlesi olduğunu ifade etti.
Bu açıklama, düzenleyici adımlarının hızlanması ile Coinbase yöneticilerinin politikaya karşı olan tutumlarının değiştiğinin son örneği oldu. Armstrong, 2020 yılında politikanın misyonları ile ilgisi olmadığını ifade etmişti.
Hatırlatmak gerekirse, ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC, Coinbase’e ‘Wells bildirimi’ gönderdi. Wells bildirimi, SEC’in dava açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor.
Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise ABD’li düzenleyicileri kurallar üzerinde anlaşamamakla eleştirdi. Borsa staking hizmetlerinin menkul kıymet olmadığını savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)