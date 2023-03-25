Coinbase CEO'sundan "milletvekili" açıklaması

Tam Boyutta Gör Coinbase CEO’su Brian Armstrong'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Armstrong, son açıklamasında kripto yanlısı milletvekillerini seçmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Coinbase CEO’su, “Başarımızın garanti altına alındığından emin olmak için bu ülkede kripto yanlısı adaylar seçeceğiz” dedi. Coinbase’in ABD politikası başkanı Kara Calvert ise Amerikalıların yüzde 20’sinin kripto sahibi olduğunu belirterek, fark yaratacak bir seçmen kitlesi olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, düzenleyici adımlarının hızlanması ile Coinbase yöneticilerinin politikaya karşı olan tutumlarının değiştiğinin son örneği oldu. Armstrong, 2020 yılında politikanın misyonları ile ilgisi olmadığını ifade etmişti.

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Hatırlatmak gerekirse, ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC, Coinbase’e ‘Wells bildirimi’ gönderdi. Wells bildirimi, SEC’in dava açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise ABD’li düzenleyicileri kurallar üzerinde anlaşamamakla eleştirdi. Borsa staking hizmetlerinin menkul kıymet olmadığını savunuyor.

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