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    Coinbase CEO'sundan "milletvekili" açıklaması

    Coinbase CEO’su Brian Armstrong'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Armstrong, son açıklamasında kripto yanlısı milletvekillerini seçmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
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    Coinbase CEO'sundan 'milletvekili' açıklaması Tam Boyutta Gör
    Coinbase CEO’su Brian Armstrong'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Armstrong, son açıklamasında kripto yanlısı milletvekillerini seçmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

    Coinbase CEO’su, “Başarımızın garanti altına alındığından emin olmak için bu ülkede kripto yanlısı adaylar seçeceğiz” dedi. Coinbase’in ABD politikası başkanı Kara Calvert ise Amerikalıların yüzde 20’sinin kripto sahibi olduğunu belirterek, fark yaratacak bir seçmen kitlesi olduğunu ifade etti.

    Bu açıklama, düzenleyici adımlarının hızlanması ile Coinbase yöneticilerinin politikaya karşı olan tutumlarının değiştiğinin son örneği oldu. Armstrong, 2020 yılında politikanın misyonları ile ilgisi olmadığını ifade etmişti.

    Hatırlatmak gerekirse, ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC, Coinbase’e ‘Wells bildirimi’ gönderdi. Wells bildirimi, SEC’in dava açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor. 

    Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise ABD’li düzenleyicileri kurallar üzerinde anlaşamamakla eleştirdi. Borsa staking hizmetlerinin menkul kıymet olmadığını savunuyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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