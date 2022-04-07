Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Coinbase, Hindistan’da hizmet vermeye başladı

    ABD'li kripto para borsası Coinbase, kripto paralara vergi yasası getiren Hindistan'da hizmet vermeye başladı. Müşteriler kripto para alım satımı yapabiliyor.     
    Oy Ver

    Coinbase, Hindistan’da kripto hizmetleri sunmaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para borsası Coinbase, Hindistan ile ilgili yeni planlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, Hindistan’ın teknoloji merkezi Bengaluru’daki bir etkinlikte, kripto para alım satım hizmetlerini Hindistan’daki kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu.

    Coinbase’den Hindistan’daki Kullanıcılara Kripto Hizmeti

    Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong, ilk olarak şirketin Hindistan’daki yatırımının uzun vadeli olduğunu vurguladı. Armstrong ayrıca, 1 Nisan’da yürürlüğe giren vergi yasası nedeniyle ülkede kripto varlıklara yönelik heyecanın azaldığını da kabul etti. 

    Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Bu teknolojiyi getirmenin doğru bir karar olmayacağını biliyoruz. Nasıl gelişeceğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak banka ortakları, düzenleyiciler, en önemlisi Hint halkı ile çalışmaya kararlıyız. Kripto para birimine gerçek bir ilgi kıvılcımı gösterdim. Bu hizmet ve ürünlerin bazılarına erişmek için gerçek bir istek var.”
    Son olarak hatırlatmak gerekirse Coinbase bu haftanın başlarında yıl sonuna kadar teknoloji merkezinde Hindistan’da 1.000 kişiyi işe almayı planladığını duyurmuştu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 10 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız