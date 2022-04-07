Coinbase, Hindistan’da hizmet vermeye başladı

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Kripto para borsası Coinbase, Hindistan ile ilgili yeni planlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, Hindistan’ın teknoloji merkezi Bengaluru’daki bir etkinlikte, kripto para alım satım hizmetlerini Hindistan’daki kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu.

Coinbase’den Hindistan’daki Kullanıcılara Kripto Hizmeti

Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong, ilk olarak şirketin Hindistan’daki yatırımının uzun vadeli olduğunu vurguladı. Armstrong ayrıca, 1 Nisan’da yürürlüğe giren vergi yasası nedeniyle ülkede kripto varlıklara yönelik heyecanın azaldığını da kabul etti.

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Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu teknolojiyi getirmenin doğru bir karar olmayacağını biliyoruz. Nasıl gelişeceğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak banka ortakları, düzenleyiciler, en önemlisi Hint halkı ile çalışmaya kararlıyız. Kripto para birimine gerçek bir ilgi kıvılcımı gösterdim. Bu hizmet ve ürünlerin bazılarına erişmek için gerçek bir istek var.”

Son olarak hatırlatmak gerekirse Coinbase bu haftanın başlarında yıl sonuna kadar teknoloji merkezinde Hindistan’da 1.000 kişiyi işe almayı planladığını duyurmuştu.

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