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    HSBC, Asyalı müşterileri için metaverse fonu başlattı

    Ünlü banka HSBC, metaverse'ye yatırım yapmak isteyen ancak kripto para satın almak istemeyen yatırımcılar için metaverse fonu başlatto.                             
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    HSBC metaverse fonu başlattı
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    Dünyanın en büyük bankalarından biri olan HSBC, Asya'daki özel bankacılık müşterileri için sanal dünyaya yatırım yapan ve isteğe bağlı yönetilen bir metaverse fonu başlatıyor.

    HSBC’den Özel Müşterilerine Metaverse Fonu 

    İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası HSBC, Hong Kong ve Singapur'daki özel bankacılık müşterilerine metaverse fırsatları sunmak için fon başlattığını duyurdu. 

    HSBC yaptığı açıklamada, stratejinin önümüzdeki on yılda metaverse ekosisteminin gelişmesinden küresel olarak ortaya çıkan büyüme fırsatlarını yakalamayı amaçladığını belirterek, “metaverse’ün internetin bir sonraki yinelemesi olması bekleniyor” dedi.

    Banka, portföyün beş temel alana odaklanarak aktif olarak yönetileceğini söyledi: Altyapı, bilgi işlem, sanallaştırma, deneyim ve keşif ve insan arayüzü. HSBC Asset Management portföy yöneticisi Nicholas Dowell Londra konu ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı;

    “Metaverse birçok kişi tarafından internetin evriminde bir sonraki aşama olarak görülüyor ve günlük yaşamlarımız üzerinde etkili olması bekleniyor.”

    Ayrıca hatırlatmak gerekirse HSBC, kısa süre önce popüler metaverse projelerinden The Sandbox ile metaverse‘e adım atmıştı.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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