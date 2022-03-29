Coinbase, Latin Amerika'nın en büyük kripto para borsasını almaya hazırlanıyor

Estadao gazetesinin haberine göre ABD'li kripto para borsası Coinbase, Brezilya’nın en büyük kripto para borsası Mercado Bitcoin’in sahibi 2TM Group'u satın almaya hazırlanıyor. Elde edilen bilgilere göre iki şirket arasında geçen yıldan bu yana görüşmeler sürüyordu ve Nisan ayında bir anlaşmanın souçlanması bekleniyor.
2021'deki işlem hacmi 7,1 milyar dolar
Şirket yakın zamanda Mercado Bitcoin’in 2021’de 3,2 milyon müşteriye ulaştığını ve bunun 1,1 milyonunu geçen yıl eklendiğini belirtti. Ayrıca Mercado borsanın işlem hacmi ise 2021 yılında 7,1 milyar dolara kadar yükseldi.
2TM CEO’su Roberto Dagnoni, şirketin Arjantin, Şili, Kolombiya ve Meksika’daki satın almalarla Latin Amerika’da büyümeyi planladığını söyledi. Bunun yanında şirket Ocak ayında Portekiz’in ilk düzenlenmiş kripto borsası CriptoLoja’da kontrol hissesi satın aldığını açıklamıştı. Son olarak belirtmek gerekirse kripto para borsası Binance ve Coinbase gibi önde gelen kripto varlık alım satım platformları, artan benimsenme nedeniyle gözlerini Brezilya’ya çevirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"