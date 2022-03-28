Bitcoin'in 47 bin dolara yükselmesiyle beraber vadeli işlemlerdeki zarar 450 milyon doları aştı

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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 47.500 doların üzerine yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin’in bu yükselişi ile beraber son 24 saatlik süreç içerisinde 450 milyon doların üzerinde tasfiye gerçekleşti.

Tasfiyeler 450 Milyon Doları Aştı

Bitcoin son 7 günde yaklaşık yüzde 13,5’lik bir artış göstererek 2 Ocak 2022’deki beri en yüksek değerine yükseldi. Diğer taraftan Bitcoin’deki bu yükseliş ile beraber tasfiye miktarı da son 24 saatte 450 milyon doları aştı.

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Coinglass tarafından elde edilen verilere göre en büyük tasfiye FTX borsasında görüldü. FTX’te 48 milyon dolardan fazla long pozisyon, 101 milyon dolardan fazla ise short pozisyon tasfiye edildi. Bunun yanında FTX’i OKX, Binance ve Bybit takip etti. Ayrıca belirtmek gerekirse tasfiyelerin birçoğu short pozisyonlarda görüldü.

Son olarak en büyük tasfiye tabii ki Bitcoin‘de görüldü. Toplamda 169 milyon dolardan fazla BTC tasfiye edildi. Bitcoin’i 117 milyon dolar ile Ethereum (ETH) izledi.

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Son 24 Saat içinde piyasadaki tasfiyeler 450 milyon doları gördü