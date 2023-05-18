Coinbase, Singapur'daki hizmetlerini genişletecek

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Coinbase, Singapur’daki müşterilerine sunduğu hizmetleri genişletiyor. Söz konusu hamle, Coinbase’in, şirketin bulunduğu ABD’deki düzenleyicilerin baskılarına doğrudan yanıt olarak uluslararası varlığını güçlendirmek için adımlar atmasıyla gerçekleşti.

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Coinbase, gündemde yer edinmeye devam ediyor. Coinbase çalışanlarınında çeşitli söylemlerde bulunması, Coinbase’i sosyal medyada daha çok konuşulur hale getirdi. Düzenleyicilerin yarattığı problemlere farklı şekilde çözüm yolları arayan Coinbase’den son hamle olarak, Singapur’daki hizmetleri artırma kararı geldi. Şirket daha önce Singapur’da faaliyet göstermek için gerekli lisansı aldığını açıklamıştı.

Coinbase Singapur Ülke Direktörü Hassan Ahmed, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Buradaki mesaj, dünyanın ABD olsun ya da olmasın bir şekilde hareket ettiği ve küresel bir şirket olarak uluslararası genişlemede ilerlemeye devam etme konusunda çok kararlıyız”

Ayrıca hatırlatmak gerekirse Coinbase, 2022 yılının ekim ayında Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) büyük bir ödeme kurumu olarak prensipte onay almıştı. Daha yakın bir zamanda şirket, Bermuda dışında türev ticareti sunmayı planladığı uluslararası bir borsayı işletmek için lisans da aldı.

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