Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, şubat ayının başlarında ABD’de satışa sunuldu. Apple’ın ön siparişlerle birlikte birkaç yüz bin adet Vision Pro sattığı zaten bildirilmişti. Ancak şimdi ise tüketicilerin satın aldıklarını Vision Pro’ları iade etmeleri gündemde. Öte yandan yapılan iadelerin arkasında sadece bir neden yok. Tüketiciler birkaç farklı nedenden dolayı iade yaptıklarını söylüyor.

Vision Pro neden iade ediliyor?

Vision Pro iadelerinin başlıca nedenlerinden birisi konfor. İade eden ve halihazırda kullananlar cihazın ağır olduğunu ve ağırlığın da ön tarafta toplandığını söylüyor. Bilmeyenler için, Vision Pro yaklaşık olarak 650 gram. Bununla birlikte insanlar, başlığı taktıklarından bir süre sonra baş ve boyun ağrısı yaşadıklarını aktarıyor.

Dahası bazı kullanıcılar Vision Pro’nun göz rahatsızlıklarına neden olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi olan The Verge'ün ürün müdürü Parker Ortolan, Vision Pro’nun gözünde bir kan damarı patlamasına yol açtığını düşünüyor. Esasında bu, hatta tüm bunlar Vision Pro’ya özel değil. Yıllardır (2013’ten bu yana) VR veya AR başlıklarını kullananlar aynı sorunları yaşadılar. Zira giyilebilir teknolojilerde (akıllı saat, yüzük vb.) piyasada olan ürünler tüm vücut ölçüleriyle uyumlu değildir. Ara değerlerde kalanlarda bu tip rahatsızlıklar sık görülüyor ve bu insanların sayısı oldukça fazla.

Mark Zuckerberg: Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün 20 sa. önce eklendi

Öte yandan tek sorun donanım ve tasarım kaynaklı da değil. Bilindiği üzere Vision Pro’nun başlangıç fiyatı 3.500 dolar ve bu fiyat konfigürasyona bağlı olarak 4.800 dolara kadar çıkabiliyor. Haliyle bu ürün her ülkede pahalı ve insanlar paralarının karşılığı alamadıklarını düşünüyor. Kullanıcılar cihazın yeterinde içerik barındırmadığını söylerken üretkenlik alanında da sorunlar olduğu vurgulanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor: Peki neden?