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    Anlık Bildirim

    Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor: Peki neden?

    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro, bu ayın başlarında ABD’de satışa çıktı. Ancak görünüşe göre çok sayıda kişi Vision Pro’yu iade ediyor. Peki neden?
    Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, şubat ayının başlarında ABD’de satışa sunuldu. Apple’ın ön siparişlerle birlikte birkaç yüz bin adet Vision Pro sattığı zaten bildirilmişti. Ancak şimdi ise tüketicilerin satın aldıklarını Vision Pro’ları iade etmeleri gündemde. Öte yandan yapılan iadelerin arkasında sadece bir neden yok. Tüketiciler birkaç farklı nedenden dolayı iade yaptıklarını söylüyor.

    Vision Pro neden iade ediliyor?

    Vision Pro iadelerinin başlıca nedenlerinden birisi konfor. İade eden ve halihazırda kullananlar cihazın ağır olduğunu ve ağırlığın da ön tarafta toplandığını söylüyor. Bilmeyenler için, Vision Pro yaklaşık olarak 650 gram. Bununla birlikte insanlar, başlığı taktıklarından bir süre sonra baş ve boyun ağrısı yaşadıklarını aktarıyor.

    Dahası bazı kullanıcılar Vision Pro’nun göz rahatsızlıklarına neden olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi olan The Verge'ün ürün müdürü Parker Ortolan, Vision Pro’nun gözünde bir kan damarı patlamasına yol açtığını düşünüyor. Esasında bu, hatta tüm bunlar Vision Pro’ya özel değil. Yıllardır (2013’ten bu yana) VR veya AR başlıklarını kullananlar aynı sorunları yaşadılar. Zira giyilebilir teknolojilerde (akıllı saat, yüzük vb.) piyasada olan ürünler tüm vücut ölçüleriyle uyumlu değildir. Ara değerlerde kalanlarda bu tip rahatsızlıklar sık görülüyor ve bu insanların sayısı oldukça fazla.

    Öte yandan tek sorun donanım ve tasarım kaynaklı da değil. Bilindiği üzere Vision Pro’nun başlangıç fiyatı 3.500 dolar ve bu fiyat konfigürasyona bağlı olarak 4.800 dolara kadar çıkabiliyor. Haliyle bu ürün her ülkede pahalı ve insanlar paralarının karşılığı alamadıklarını düşünüyor. Kullanıcılar cihazın yeterinde içerik barındırmadığını söylerken üretkenlik alanında da sorunlar olduğu vurgulanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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