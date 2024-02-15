Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor: Peki neden?

Vision Pro neden iade ediliyor?
Vision Pro iadelerinin başlıca nedenlerinden birisi konfor. İade eden ve halihazırda kullananlar cihazın ağır olduğunu ve ağırlığın da ön tarafta toplandığını söylüyor. Bilmeyenler için, Vision Pro yaklaşık olarak 650 gram. Bununla birlikte insanlar, başlığı taktıklarından bir süre sonra baş ve boyun ağrısı yaşadıklarını aktarıyor.
Dahası bazı kullanıcılar Vision Pro’nun göz rahatsızlıklarına neden olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi olan The Verge'ün ürün müdürü Parker Ortolan, Vision Pro’nun gözünde bir kan damarı patlamasına yol açtığını düşünüyor. Esasında bu, hatta tüm bunlar Vision Pro’ya özel değil. Yıllardır (2013’ten bu yana) VR veya AR başlıklarını kullananlar aynı sorunları yaşadılar. Zira giyilebilir teknolojilerde (akıllı saat, yüzük vb.) piyasada olan ürünler tüm vücut ölçüleriyle uyumlu değildir. Ara değerlerde kalanlarda bu tip rahatsızlıklar sık görülüyor ve bu insanların sayısı oldukça fazla.
Öte yandan tek sorun donanım ve tasarım kaynaklı da değil. Bilindiği üzere Vision Pro’nun başlangıç fiyatı 3.500 dolar ve bu fiyat konfigürasyona bağlı olarak 4.800 dolara kadar çıkabiliyor. Haliyle bu ürün her ülkede pahalı ve insanlar paralarının karşılığı alamadıklarını düşünüyor. Kullanıcılar cihazın yeterinde içerik barındırmadığını söylerken üretkenlik alanında da sorunlar olduğu vurgulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.