Conimarketcap platformu Binance tarafından satın alındı

Tam Boyutta Gör

Bu hafta kripto para dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kripto para piyasasının en önemli borsası Binance yine en önemli istatistik platformu olan Coinmarketcap’i satın aldı.

Coinmarketcap nedir?

Coinmarketcap kripto para piyasasının ilk istatistik platformu olma özelliğine sahip. Bu platforma entegre olan kripto paralar ve borsaların daha hızlı bir şekilde tanınması mümkün oluyor. Böylece yatırım imkanı da artıyor.

İlginizi Çekebilir

Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı

Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Coinmarketcap, listeleme yapmak için kripto paralara ve borsalara belirli şartlar belirlemiş durumda. Bu şartları yerine getirenler gerekli API ve verileri sağladıktan sonra platformda listelenmeye başlıyor.

Coinmarketcap bugün pek çok rakip ile karşı karşıya ancak kolay kullanım ve sade ara yüz sayesinde halen en çok tercih edilen platform konumunda. Ayrıca ilk olmasının da bunda önemi büyük.

Binance patronu Changpeng Zhao, CMC platformunun kullanıcıya odaklı ve şeffaf yapısı nedeniyle satın almaya karar verdiğini ifade ediyor. CMC daha önce belirli yatırımcıların ortaklığındaydı. Şimdi ise bağımsız olarak çalışacak. Sadece istatistik tuttuğu için de Binance açısından bir avantaj sağlamıyor.

https://www.binance.com/en/blog/421499824684900494/Binance-x-CoinMarketCap-Joining-Forces-to-Make-Crypto-More-Accessible-Worldwide

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.