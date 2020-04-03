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    Conimarketcap platformu Binance tarafından satın alındı

    Kripto para piyasasının ilk günlerinden bu yana istatistik platformu olarak önemli bir görev üstlenen Coinmarketcap, dev borsa Binance tarafından satın alındı.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Conimarketcap platformu Binance tarafından satın alındı
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    Bu hafta kripto para dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kripto para piyasasının en önemli borsası Binance yine en önemli istatistik platformu olan Coinmarketcap’i satın aldı.

    Coinmarketcap nedir?

    Coinmarketcap kripto para piyasasının ilk istatistik platformu olma özelliğine sahip. Bu platforma entegre olan kripto paralar ve borsaların daha hızlı bir şekilde tanınması mümkün oluyor. Böylece yatırım imkanı da artıyor.

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    Coinmarketcap, listeleme yapmak için kripto paralara ve borsalara belirli şartlar belirlemiş durumda. Bu şartları yerine getirenler gerekli API ve verileri sağladıktan sonra platformda listelenmeye başlıyor.

    Coinmarketcap bugün pek çok rakip ile karşı karşıya ancak kolay kullanım ve sade ara yüz sayesinde halen en çok tercih edilen platform konumunda. Ayrıca ilk olmasının da bunda önemi büyük.

    Binance patronu Changpeng Zhao, CMC platformunun kullanıcıya odaklı ve şeffaf yapısı nedeniyle satın almaya karar verdiğini ifade ediyor. CMC daha önce belirli yatırımcıların ortaklığındaydı. Şimdi ise bağımsız olarak çalışacak. Sadece istatistik tuttuğu için de Binance açısından bir avantaj sağlamıyor.



    https://www.binance.com/en/blog/421499824684900494/Binance-x-CoinMarketCap-Joining-Forces-to-Make-Crypto-More-Accessible-Worldwide Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 5 gün
    Daha fazla manipülasyon geliyor desenize.
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    sadrag 5 gün
    "Coni" marketcap? Dedim imitasyon mu var?
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