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    Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu

    Cooler Master MM720 oyuncu faresi hafif malzemeler sayesinde 49 gram ağırlığa düşürülmüş. Bu hafif gövde de 16000DPI optik sensör ve dahili bir bellek de yer alıyor.
    3 hf.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu sektörünün ihtiyaçları arttıkça oyuncu fareleri de artık daha kaslı hale gelmeye başladı. Haliyle kaslanan farelerin ağırlığı artıyor ve bu da oyuncuların bileğinin ekstra yorulmasına neden oluyor. Bu bakımdan hafif oyuncu fareleri revaçta.

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    Cooler Master MM720 özellikleri ve fiyatı

    Cooler Master uzun süredir hafiflik odaklı oyuncu fareleri geliştiriyor. MM720 oyuncu faresi serinin son ürünü oldu. Xornet ve Spawn modelleri gibi RGB aydınlatmalı altıgen bir tasarıma sahip olan fare böylece terlemeyi de önlüyor.

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    400DPI-16000DPI arasında değişen hassasiyetlere sahip Pixart PMW 3389 optik sensör, özel ayarlanmış ayaklar sayesinde yüzeylerde akıcı bir şekilde tarama yapabiliyor. Gövde IP58 ile su sıçramalarına dayanıklı.

    Hafif malzemeler sayesinde farenin ağırlığı kablo hariç 49 gram. Kablo ise ince ve sağlam malzemeden imal edilmiş. Toplamda 6 tuş var ve tuşlar 70 milyon basışa kadar dayanıklı. Cortex-M0+ işlemcisi ile dahili olarak profiller kayıt edilebiliyor. Cooler Master MM720 için 50$ fiyat etiketi mevcut. İlk 30 bin kutu içerisinde kaymayı önleyen Grip Tape hediye edilecek.



    https://www.techpowerup.com/272800/cooler-master-releases-new-lightweight-49g-gaming-mouse-mm720 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf.
    bir dönem,
    ağır olsun diye,
    kurşun takan,
    insanlar bile vardı ! :D
    Yanıtla
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    Xemmes 3 hf.
    Tripofobi var bende
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