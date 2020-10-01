Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu

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Oyuncu sektörünün ihtiyaçları arttıkça oyuncu fareleri de artık daha kaslı hale gelmeye başladı. Haliyle kaslanan farelerin ağırlığı artıyor ve bu da oyuncuların bileğinin ekstra yorulmasına neden oluyor. Bu bakımdan hafif oyuncu fareleri revaçta.

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Cooler Master oyuncular için hafif bir fare duyurdu

Cooler Master MM720 özellikleri ve fiyatı

Cooler Master uzun süredir hafiflik odaklı oyuncu fareleri geliştiriyor. MM720 oyuncu faresi serinin son ürünü oldu. Xornet ve Spawn modelleri gibi RGB aydınlatmalı altıgen bir tasarıma sahip olan fare böylece terlemeyi de önlüyor.

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400DPI-16000DPI arasında değişen hassasiyetlere sahip Pixart PMW 3389 optik sensör, özel ayarlanmış ayaklar sayesinde yüzeylerde akıcı bir şekilde tarama yapabiliyor. Gövde IP58 ile su sıçramalarına dayanıklı.

Hafif malzemeler sayesinde farenin ağırlığı kablo hariç 49 gram. Kablo ise ince ve sağlam malzemeden imal edilmiş. Toplamda 6 tuş var ve tuşlar 70 milyon basışa kadar dayanıklı. Cortex-M0+ işlemcisi ile dahili olarak profiller kayıt edilebiliyor. Cooler Master MM720 için 50$ fiyat etiketi mevcut. İlk 30 bin kutu içerisinde kaymayı önleyen Grip Tape hediye edilecek.

https://www.techpowerup.com/272800/cooler-master-releases-new-lightweight-49g-gaming-mouse-mm720

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