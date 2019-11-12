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    Cooler Master oyuncular için hafif bir fare duyurdu

    Oyunlarda farenin ağırlığı bir süre sonra sizi rahatsız ediyorsa Cooler Master MM711 modeli 60gr ağırlık değeri ile kolunuzu yormadan uzun süreler oyun oynamanızı sağlayacak.
    1 hf.
    1,8b
    1
    8
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cooler Master oyuncular için hafif bir fare duyurdu
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    Oyuncu fareleri yeni özellikler kazandıkça gitgide ağırlaşmaya başlıyor. Sürekli fareyle haşır neşir olan oyuncular için bu ağırlık bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayabiliyor. Cooler Master MM711 oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor.

    Cooler Master MM711 özellikleri ve fiyatı

    Cooler Master MM711 modeli Pixart 3389 optik sensörü sayesinde 16000DPI hassasiyet seviyesine ulaşıyor. Sağ ve sol tuşlar Omron anahtarları barındırıyor ve 20 milyon basışa kadar dayanıklılık sunuyor. Gövdenin iç kısmı ve logoda RGB aydınlatma yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Xerox’tan dev HP hamlesi"

    Farenin sol kısmında iki adet tuş daha yer alıyor. Farenin hassasiyeti, tuş tepki süresi, yüzey optimizasyonu, yüzey aralık mesafesi, RGB aydınlatma, tarama oranı gibi pek çok ayarlama yazılım üzerinden yapılabiliyor.

    Klasik tasarım ve avuç içine doğru bir miktar bombe yapmış tasarım, kullanım kolaylığına odaklanmış. Bu sayede ağırlık da 60gr olarak gerçekleşmiş. Farklı renklerde seçenekleri olan fare için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/260868/cooler-master-introduces-mm711-lightweight-gaming-mouse-and-variants-of-mm710 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Chagotta 1 hf.
    Omron switch pişmanlık olur. Milyar milyor tıklanma garantisi olsada farketmez. Logitech de gördük çift tıklama hatalarını. Zaman artık
    optik switch zamanı.
    Yanıtla +1
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    cabriyo 1 hf.
    tam benlikmiş kablosuz kullanacam diye külçe gibi pili ağır farelerden bıktım. şunun kablosuzunuda yapsalar.
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    clarq26 1 hf.
    Donanım Haberde Olmasa Yenilikçi Teknolojiyi Nerden Haberdar olucaz Saol Donanım Haber
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    bshaar387 1 hf. yeni yorumcu
    Mouse duyurulma tarihi Mayıs 2019.
    Yanıtla +3
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    kaptan666 1 hf.
    Kasa zannetmiş Cooler Master fareyi. 6 ay içinde o deliklerin içi dolar. Ben bile düşerim o deliklerden içeri. Oldu olacak filtre de ekleseymiş...
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    ozgurrdunya 1 hf.
    Mouse çıkalı epey zaman oldu ama günaydın DH.
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    Jowiyaga 1 hf.
    Trypophobia'dan dolayı bakamıyorum bile.
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    Ussuz 1 hf.
    Marka isminin hakkını vermiş delikli yapısıyla
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