Cooler Master oyuncular için hafif bir fare duyurdu

Tam Boyutta Gör

Oyuncu fareleri yeni özellikler kazandıkça gitgide ağırlaşmaya başlıyor. Sürekli fareyle haşır neşir olan oyuncular için bu ağırlık bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayabiliyor. Cooler Master MM711 oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor.

Cooler Master MM711 özellikleri ve fiyatı

Cooler Master MM711 modeli Pixart 3389 optik sensörü sayesinde 16000DPI hassasiyet seviyesine ulaşıyor. Sağ ve sol tuşlar Omron anahtarları barındırıyor ve 20 milyon basışa kadar dayanıklılık sunuyor. Gövdenin iç kısmı ve logoda RGB aydınlatma yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Xerox’tan dev HP hamlesi"

Farenin sol kısmında iki adet tuş daha yer alıyor. Farenin hassasiyeti, tuş tepki süresi, yüzey optimizasyonu, yüzey aralık mesafesi, RGB aydınlatma, tarama oranı gibi pek çok ayarlama yazılım üzerinden yapılabiliyor.

Klasik tasarım ve avuç içine doğru bir miktar bombe yapmış tasarım, kullanım kolaylığına odaklanmış. Bu sayede ağırlık da 60gr olarak gerçekleşmiş. Farklı renklerde seçenekleri olan fare için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/260868/cooler-master-introduces-mm711-lightweight-gaming-mouse-and-variants-of-mm710