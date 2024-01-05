Razer dünyanın ilk 16 inç OLED 240Hz dizüstü bilgisayarını sunar

Tam Boyutta Gör CES 2024 tüketici elektroniği fuarına iddialı bir şekilde hazırlanan Razer markasının silahları da birer birer ortaya çıkıyor. Firma dünyanın ilk 16 inçlik OLED 240Hz ekran barındıran dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Razer Blade 16 2024 neler sunuyor?

Razer ve Samsung ortaklığında geliştirilen OLED panel QHD+ çözünürlük sunuyor ve 0.2ms tepki süresine sahip. VESA DisplayHDR True Black 500 ve VESA Certified ClearMR 11000 standartları sayesinde hareket bulanıklığını en aza indiriyor, derin siyahlar elde ediliyor. İnce çerçeveler ve CNC alüminyum kasa ile en üst kalite elde ediliyor.

Şirinler temalı Razer ürünleri geliyor 2 ay önce eklendi

Razer’ın diğer bir silahı ise 2024 Blade 18 dizüstü bilgisayar modeli. Geçen yılın QHD 240Hz panelinden 4K 165Hz panele geçiş yapan 18 inçlik dizüstü yine ince çerçeve ve CNC alüminyum kasa ile geliyor.

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