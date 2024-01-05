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    Razer dünyanın ilk 16 inç OLED 240Hz dizüstü bilgisayarını sunar

    Razer Blade 16 dizüstü modelinin yeni nesli dünyanın ilk 16 inçlik OLED 240Hz panelini barındırıyor. İnce tasarım ve üst düzey görüntü kalitesi oldukça iddialı. 
    Razer 2024 Blade 16 Tam Boyutta Gör
    CES 2024 tüketici elektroniği fuarına iddialı bir şekilde hazırlanan Razer markasının silahları da birer birer ortaya çıkıyor. Firma dünyanın ilk 16 inçlik OLED 240Hz ekran barındıran dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor.

    Razer Blade 16 2024 neler sunuyor?

    Razer ve Samsung ortaklığında geliştirilen OLED panel QHD+ çözünürlük sunuyor ve 0.2ms tepki süresine sahip. VESA DisplayHDR True Black 500 ve VESA Certified ClearMR 11000 standartları sayesinde hareket bulanıklığını en aza indiriyor, derin siyahlar elde ediliyor. İnce çerçeveler ve CNC alüminyum kasa ile en üst kalite elde ediliyor.

    Razer’ın diğer bir silahı ise 2024 Blade 18 dizüstü bilgisayar modeli. Geçen yılın QHD 240Hz panelinden 4K 165Hz panele geçiş yapan 18 inçlik dizüstü yine ince çerçeve ve CNC alüminyum kasa ile geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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