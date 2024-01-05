Razer dünyanın ilk 16 inç OLED 240Hz dizüstü bilgisayarını sunar

Razer Blade 16 2024 neler sunuyor?
Razer ve Samsung ortaklığında geliştirilen OLED panel QHD+ çözünürlük sunuyor ve 0.2ms tepki süresine sahip. VESA DisplayHDR True Black 500 ve VESA Certified ClearMR 11000 standartları sayesinde hareket bulanıklığını en aza indiriyor, derin siyahlar elde ediliyor. İnce çerçeveler ve CNC alüminyum kasa ile en üst kalite elde ediliyor.
Razer’ın diğer bir silahı ise 2024 Blade 18 dizüstü bilgisayar modeli. Geçen yılın QHD 240Hz panelinden 4K 165Hz panele geçiş yapan 18 inçlik dizüstü yine ince çerçeve ve CNC alüminyum kasa ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.