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    CorPower, hibrit dalga-rüzgar enerjisi için yeni cihazını tanıttı

    CorPower Ocean, geleceğin dalga enerjisi çiftlikleri için geliştirdiği yeni ürününü duyurdu. C4 Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü aynı zamanda açık deniz rüzgar çiftlikleriyle birlikte çalışabilecek.
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    CorPower Ocean, C4 Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü'nü tanıttı
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    İsveç merkezli CorPower Ocean, ilk ticari ölçekli Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü(WEC) CorPower C4 cihazını tanıttı. Şirket, HiWave-5 projesi kapsamında geliştirdiği yeni ürünlerini bu yıl içerisinde Portekiz'de okyanusa konumlandıracak.

    2025'e kadar ticari üretime başlanılacak

    Yenilenebilir enerji üretimi konusunda dalga enerjisini, rüzgar ve güneş enerjisiyle rekabet edebilecek bir konuma getirmeyi amaçlayan CorPower Ocean, bu bağlamda yürüttüğü HiWave-5 projesinde gerçekleşen son gelişmeleri açıkladı.

    CorPower Ocean, C4 Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü'nü tanıttı
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    10-20 MW'lık CorPack kümelerini oluşturacak olan CorPower C4 cihazı, Portekiz'in Aguçadoura sahilinde dört sistemli bir dalga dizisinin bir parçasını oluşturacak ve dünyanın ilk şebeke bağlantılı dalga çiftliklerinden birisinin oluşturulmasını sağlayacak.

    Her biri 300kW güç derecesine sahip CorPower C4, güçlü ve hafif yapısı ile büyük hacimlerde hızlı bir şekilde üretilebilecek. Şirket, CorPack dalga çiftliklerinin minimum görsel etkiye sahip olacağını ve geleneksel bir açık deniz rüzgar çiftliğine kıyasla okyanus ayak izi başına üç kata kadar daha fazla güç sağlayabileceğini söylüyor. Geliştiriciler, CorPack'in açık deniz rüzgar altyapısıyla 'tak ve çalıştır' uyumluluğu sayesinde hibrit rüzgar dalgası çiftlikleri oluşturmak için iki teknolojiyi birleştirmeye olanak tanıdığını söylüyor.

    CorPower Ocean'ın HiWave-5 projesi için Portekizli elektrik şirketi EDP ve ENEL Green Power ile işbirliği yürüten Simply Blue Group CEO'su Sam Roch-Perks: "Atlantik Okyanusu'nun muazzam gücünden yararlanmayı, yüzer açık deniz rüzgar ve dalga teknolojisini sıfır karbonlu elektrik üretmek için bir araya getirmeyi hedeflediğimiz için hibrit dalga-rüzgar çiftliklerine doğru harekette gerçekten heyecan verici bir aşamadır." dedi.

    HiWave-5 projesi kapsamında yeni ürünler bu yıl içerisinde Aguçadoura'da Atlantik Okyanusu'na konuşlandırılacak. CorPower Ocean, 2024/25 yılına kadar piyasaya sertifikalı ve garantili WEC ürünleri sunarak dalga enerjisini güvenilir bir teknoloji olarak yeşil enerji çözümleri arasında konumlandırmak istiyor.

    Kaynakça https://renewablesnow.com/news/corpower-presents-new-device-to-pave-way-for-hybrid-wave-wind-future-788330/ https://corpowerocean.com/corpower-ocean-unveils-commercial-scale-products-to-unleash-utility-scale-wave-farms/
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