Corsair iCUE Murals ile RGB özelleştirme sınıf atlıyor

Tam Boyutta Gör Oyuncu ve yayıncı ekipmanlarının bir numaralı isimlerinden Corsair, ekosistem yönetim yazılımı olan iCUE içerisine önemli bir özellik daha ekliyor. iCUE Murals etkileyici ışık efektleri oluşturmanıza imkân verecek.

Corsair iCUE Murals nedir?

Corsair iCUE Murals adıyla duyurulan yeni özellik kullanıcılara çok daha yoğun efektler hazırlama imkânı sunacak. Kullanıcılar herhangi bir resim, GIF veya video yüklediklerinde yazılım bunlardan benzersiz RGB efektleri oluşturarak belirlediğiniz cihazlarınıza yansıtabilecek. Ayrıca gerçek zamanlı oyunlarınızdan bile efekt oluşturabileceksiniz.

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Tüm statik veya hareketli resim formatlarını destekleyen Corsair iCUE Murals yazılımı Philips Hue ve Nanoleaf gibi lider aydınlatma markaları ile de uyumlu hale getirildi. Böylece evinizde destekli markaların ürünlerini kullanıyorsanız geniş bir RGB efekt yelpazesi elde edebileceksiniz. Corsair iCUE Murals özelliği an itibariyle kullanıma sunulmuş durumda.

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