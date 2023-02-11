Corsair iCUE Murals ile RGB özelleştirme sınıf atlıyor

Corsair iCUE Murals nedir?
Corsair iCUE Murals adıyla duyurulan yeni özellik kullanıcılara çok daha yoğun efektler hazırlama imkânı sunacak. Kullanıcılar herhangi bir resim, GIF veya video yüklediklerinde yazılım bunlardan benzersiz RGB efektleri oluşturarak belirlediğiniz cihazlarınıza yansıtabilecek. Ayrıca gerçek zamanlı oyunlarınızdan bile efekt oluşturabileceksiniz.
Tüm statik veya hareketli resim formatlarını destekleyen Corsair iCUE Murals yazılımı Philips Hue ve Nanoleaf gibi lider aydınlatma markaları ile de uyumlu hale getirildi. Böylece evinizde destekli markaların ürünlerini kullanıyorsanız geniş bir RGB efekt yelpazesi elde edebileceksiniz. Corsair iCUE Murals özelliği an itibariyle kullanıma sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah