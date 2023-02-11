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    Corsair iCUE Murals ile RGB özelleştirme sınıf atlıyor

    Corsair iCUE Murals yazılımı ile birlikte özel RGB aydınlatma senaryolarını, destekli tüm bilgisayar ve aksesuar sistemlerine kadar yayabilmek mümkün oluyor.  

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    Corsair iCUE Murals Tam Boyutta Gör
    Oyuncu ve yayıncı ekipmanlarının bir numaralı isimlerinden Corsair, ekosistem yönetim yazılımı olan iCUE içerisine önemli bir özellik daha ekliyor. iCUE Murals etkileyici ışık efektleri oluşturmanıza imkân verecek.

    Corsair iCUE Murals nedir?

    Corsair iCUE Murals adıyla duyurulan yeni özellik kullanıcılara çok daha yoğun efektler hazırlama imkânı sunacak. Kullanıcılar herhangi bir resim, GIF veya video yüklediklerinde yazılım bunlardan benzersiz RGB efektleri oluşturarak belirlediğiniz cihazlarınıza yansıtabilecek. Ayrıca gerçek zamanlı oyunlarınızdan bile efekt oluşturabileceksiniz.

    Tüm statik veya hareketli resim formatlarını destekleyen Corsair iCUE Murals yazılımı Philips Hue ve Nanoleaf gibi lider aydınlatma markaları ile de uyumlu hale getirildi. Böylece evinizde destekli markaların ürünlerini kullanıyorsanız geniş bir RGB efekt yelpazesi elde edebileceksiniz.  Corsair iCUE Murals özelliği an itibariyle kullanıma sunulmuş durumda.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 2 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 7 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 11 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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