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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Corsair önemli bir platformu daha bünyesine kattı

    eSpor konusunda uzmanlaşmış oyuncular ile alanında tecrübe kazanmak isteyen acemilerin bir araya geldiği Gamer Sensei eğitim platformu Corsair tarafından satın alındı.
    2 gün
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    Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair önemli bir platformu daha bünyesine kattı
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    Geçtiğimiz dönemlerde trendi giderek büyüyen oyun yayıncılığı alanında etkisini arttırabilmek için Elgato kontrol araçları geliştiricisi ve EpocCam web kamera yazılım şirketini satın alan Corsair bu kez espor tarafına yöneldi.

    Gamer Sensei kimdir?

    Corsair yaptığı açıklamada; espor alanında önemli bir eğitim platformu haline gelen Gamer Sensei’yi bünyesine kattığını duyurdu. Birebir eğitimler veren Gamer Sensei; yeni başlayanlar veya usta olmak isteyenlerle sektörün uzman isimlerini bir araya getiriyor.

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    Gamer Sensei hali hazırda SadeceOn, BiOnluk veya Fiverr gibi yetenek pazarlaması yapan platformlara bir hayli benziyor. eSpor dünyasının isim yapmış takımlarında yer alan veya bireysel olarak önemli başarıları olan oyuncular; 20’den fazla espor oyununda katılımcılara yol gösteriyor. Eğitimciler bunun karşılığında belirli bir ücret talep ediyor.

    Dört yılını geride bırakan Gamer Sensei platformu bugüne kadar yüz binden fazla oyuncuya eğitim verdi. Fnatic, Cloud9, Team Liquid gibi sayısız eSpor takımından oyunlara ilişkin eğitim satın almak mümkün.

    Corsair yaptığı açıklamada; Gamer Sensei’nin aileye eklenmesiyle birlikte kullanıcılarına espor eğitimi vermeye başlayacaklarını belirtti. Ayrıca Pipeline ile yapılan ortaklık ile de oyun yayıncılığı konusunda da eğitimler verilecek.



    https://www.techpowerup.com/274417/take-your-game-to-the-next-level-corsair-acquires-gamer-sensei Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
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