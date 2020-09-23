Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Corsair yeni Thunderbolt 3 bağlantı merkezini duyurdu

    Corsair TBT100 bağlantı merkezinde Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişleri, 2 adet HDMI 2.0 girişi, UHS-II SD kart okuyucu, Gb Ethernet portu gibi pek çok ara birim yer alıyor.
    6 sa.
    611
    3
    2
    Ağ Ürünleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Corsair yeni Thunderbolt 3 bağlantı merkezini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    40Gbps seviyesine kadar çıkan aktarım hızlarına karşın Thunderbolt 3 aksesuarları halen oldukça maliyetli ve bu nedenle geleneksel USB ürünleri tercih ediliyor. Yine de üreticiler halen bir yaygın kullanım imkanı oluşturmak için çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elgato yayıncılar için LED aydınlatma halkasını duyurdu

    Corsair TBT100 özellikleri ve fiyatı

    Corsair TBT100 firmanın ilk Thunderbolt 3 bağlantı merkezi olma özelliğine sahip. Alüminyum alaşımdan imal edilmiş ikonik tasarım dikkat çekerken; pek çok cihazınızı tek bir yerden bağlama imkanı sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Corsair TBT100 merkezinin üzerinde 2 adet HDMI 2.0 girişi ile 4K HDR ekranlara çıkış mümkün oluyor. 2 adet USB Tip-C bağlantısı 10Gbps, 2 adet USB Tip-A bağlantısı da 5Gbps aktarım hızları sunuyor. Bağlantılar toplamda 30W enerji aktarımı yapabilirken ekstra 55W enerji de bilgisayarlar için ayrılmış.

    Bir adet Gb Ethernet portunun yanında UHS-II SD kart okuyucu, 3.5mm jak girişi, Kensington kilidi şeklinde girişler de mevcut. Corsair TBT100 bağlantı merkezi 300 Avro fiyat etiketi ile satışa başladı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dreandes (Ahmet Bey) 5 sa.
    Thunderbolt 3 adaptörlerinin fiyatı da Macbook fiyatlarına yaklaşıyor iyice.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CMB34 (Nameless ) 6 sa.
    300 euro mu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. The Division 2'yi bu hafta ücretsiz deneyin 4 sa. Doom Eternal çok yakında Xbox Game Pass'e geliyor gibi 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Corsair yeni Thunderbolt 3 bağlantı merkezini duyurdu Sonraki Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu 8 sa. Elgato yayıncılar için LED aydınlatma halkasını duyurdu 8 sa. Microsoft Edge önümüzdeki ay Linux işletim sistemine geliyor 9 sa. Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen 9 sa. Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı 9 sa. Razer DeathAdder V2 Pro tanıtıldı 10 sa. Huawei Watch GT 2 Pro indirimli olarak ön siparişe açıldı 10 sa. Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok 10 sa. Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi 11 sa. Renault Arkana sonunda Avrupa'ya geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. 6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir 11 sa. Hangi yongayla geldi? "Samsung Galaxy S20 FE ilk izlenim" 12 sa. Makyajlı 2020 Toyota Hilux Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 12 sa. Amazon Prime Video’nun yeni Türk dizisini yapay zeka yönetecek 13 sa. HP’nin yeni dizüstüsü okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor 13 sa. Hyundai, yeni Sonata N Line'ın tasarımını paylaştı 14 sa. Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek 14 sa. Çin’den beklenmedik hamle: “2060 yılından önce karbon nötr olma sözü veriyoruz” 15 sa. 2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans 15 sa. iPhone 12 için geri sayım başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    iPhone 12 mini ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Ga...
    DonanımHaber
    Tesla'dan 25 bin dolarlık yeni bir model geliyor
    DonanımHaber
    Crysis Remastered RTX 3080 ile 4K Maksimum Ayarlarda 25-32FPS ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Rayman'in Yaratıcısı Michel Ancel Oyun Sektöründen Ayrıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Klima Tavsiyeleri
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız