Corsair yeni Thunderbolt 3 bağlantı merkezini duyurdu

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40Gbps seviyesine kadar çıkan aktarım hızlarına karşın Thunderbolt 3 aksesuarları halen oldukça maliyetli ve bu nedenle geleneksel USB ürünleri tercih ediliyor. Yine de üreticiler halen bir yaygın kullanım imkanı oluşturmak için çalışıyor.

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Corsair TBT100 özellikleri ve fiyatı

Corsair TBT100 firmanın ilk Thunderbolt 3 bağlantı merkezi olma özelliğine sahip. Alüminyum alaşımdan imal edilmiş ikonik tasarım dikkat çekerken; pek çok cihazınızı tek bir yerden bağlama imkanı sunuyor.

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Corsair TBT100 merkezinin üzerinde 2 adet HDMI 2.0 girişi ile 4K HDR ekranlara çıkış mümkün oluyor. 2 adet USB Tip-C bağlantısı 10Gbps, 2 adet USB Tip-A bağlantısı da 5Gbps aktarım hızları sunuyor. Bağlantılar toplamda 30W enerji aktarımı yapabilirken ekstra 55W enerji de bilgisayarlar için ayrılmış.

Bir adet Gb Ethernet portunun yanında UHS-II SD kart okuyucu, 3.5mm jak girişi, Kensington kilidi şeklinde girişler de mevcut. Corsair TBT100 bağlantı merkezi 300 Avro fiyat etiketi ile satışa başladı.

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