Corsair'den zorlu koşullara dayanıklı 32 GB ve 64 GB kapasiteli USB bellek; Survivor GTR

Ürettiği başarılı RAM, SSD sürücü, soğutma çözümleri ve güç kaynaklarıyla gayet yakından tanıdığımız Corsair firması, dayanıklılık konusunda oldukça iddialı ''Survivor GTR'' serisi USB belleklerini duyurdu.

32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı kapasitede geliştirilen Survivor GTR belleklerde uçaklarda kullanılan alüminyum malzemeye yer verildiği belirtiliyor. Yeni bellekler ani darbelere, titreşime ve hatta 200 metre derinliğindeki suyun altında dahi dayanıklılık sergiliyor. Bu durumun önemli verilerini sürekli yanında taşımak zorunda kalanları memnun kılacağı söylenebilir. Quad-channel teknolojisi sayesinde 34 MB/sn'ye varan okuma, 28 MB/sn'ye varan yazma hızı sunan Survivor GTR'nin 10 yıllık limitli garanti kapsamında sırayla 92 Euro ve 190 Euro fiyat etiketleriyle satılacağı söyleniyor.

http://news.softpedia.com/news/Corsair-Unleashes-64GB-Flash-Survivor-GTR-140180.shtml