Steam’de yeni rekor: Eş zamanlı oyuncu sayısı 34 milyonu aştı!

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam, geçtiğimiz aylarda 33 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile rekor kırmıştı. Aradan yalnızca 2 ay geçmesine rağmen platform bu rekoru tazeledi.

Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel ve Windows 10 yükselişte 11 sa. önce eklendi

En çok oynanan yapım Counter Strike 2

SteamDB’den gelen verilere göre cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00’da platform, 34.298 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştı. Böylece Steam, geçtiğimiz aylarda başardığı 33,6 milyon kullanıcı rekorunu geçti.

Verilere göre geçtiğimiz 24 saat içerisinde platformda en çok oynanan oyun 1,474,396 oyuncu sayısı ile Counter Strike 2 oldu. CS 2’yi 705,679 oyuncu sayısı ile Dota 2 ve 627,348 oyuncu sayısı ile PUBG: Battlegrounds takip etti. Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan Helldivers 2 ise 429,446 oyuncu sayısı ile beşinci sıraya yerleşti. Son yıllarda Activision ve EA gibi firmalarla tekrar anlaşan Steam, bir süre daha dijital oyun pazarının lideri olmaya devam edecek gibi görünüyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam eş zamanlı kullanıcı rekorunu tazeledi