Steam’de yeni rekor: Eş zamanlı oyuncu sayısı 34 milyonu aştı!

En çok oynanan yapım Counter Strike 2
SteamDB’den gelen verilere göre cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00’da platform, 34.298 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştı. Böylece Steam, geçtiğimiz aylarda başardığı 33,6 milyon kullanıcı rekorunu geçti.
Verilere göre geçtiğimiz 24 saat içerisinde platformda en çok oynanan oyun 1,474,396 oyuncu sayısı ile Counter Strike 2 oldu. CS 2’yi 705,679 oyuncu sayısı ile Dota 2 ve 627,348 oyuncu sayısı ile PUBG: Battlegrounds takip etti. Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan Helldivers 2 ise 429,446 oyuncu sayısı ile beşinci sıraya yerleşti. Son yıllarda Activision ve EA gibi firmalarla tekrar anlaşan Steam, bir süre daha dijital oyun pazarının lideri olmaya devam edecek gibi görünüyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.