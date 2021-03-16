COVID-19 aşı takibini Facebook’tan yapabileceksiniz

Teknoloji devlerinin koronvirüs aşılamasını hızlandırmak için yaptığı hamleler devam ediyor. Google’ın belirli ofisleri aşı merkezi haline getirmesinin ardından Facebook da aşı takibi için bir bölüm hazırlıyor.

İlginizi Çekebilir

Google bazı ofislerini Covid-19 aşılama noktasına dönüştürüyor

Aşı takibi Facebook’tan

İlk etapta ABD’de başlayan yeni bölüm COVID-19 Bilgi Merkezi içerisinde yer alacak. VaccineFinder.org ile iş birliği kapsamında işleyecek bölümde ne zaman, hangi merkezde ve nasıl aşı randevusu alınabileceğine dair bilgilendirmeler yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı"

Mark Zuckerberg yeni özellik ile insanların aşıya daha kolay ve hızlı bir biçimde ulaşmasını hedeflediklerini duyurdu. COVID-19 Bilgi Merkezi ayrıca Instagram içerisinde de yer alacak ve aşı programı haricinde koronavirüs ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Yine WhatsApp içerisinde yer alan sohbet botları da aşılama konusunda yardımcı olacak.

ABD haricinde Facebook diğer ülkelere de aşı takibi özelliğini getirmeyi planlıyor. Aşılama yaygınlaştıkça ve resmi takip platformları ile iş birliği yapıldıkça global çapta aşı takibi de genişleyecek.

https://www.engadget.com/facebook-will-show-you-when-and-where-you-can-get-vaccinated-085707231.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.