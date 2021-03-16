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    COVID-19 aşı takibini Facebook’tan yapabileceksiniz

    Yakın zamanda Facebook COVID-19 Bilgi Merkezi içerisinde yer alacak yeni özellik sayesinde koronavirüs aşılama noktaları ve randevuları hakkında destek alınabilecek.
    16 Mart 2021, 12:30 (13 sa.)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    COVID-19 aşı takibini Facebook’tan yapabileceksiniz

    Teknoloji devlerinin koronvirüs aşılamasını hızlandırmak için yaptığı hamleler devam ediyor. Google’ın belirli ofisleri aşı merkezi haline getirmesinin ardından Facebook da aşı takibi için bir bölüm hazırlıyor.

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    Aşı takibi Facebook’tan

    İlk etapta ABD’de başlayan yeni bölüm COVID-19 Bilgi Merkezi içerisinde yer alacak. VaccineFinder.org ile iş birliği kapsamında işleyecek bölümde ne zaman, hangi merkezde ve nasıl aşı randevusu alınabileceğine dair bilgilendirmeler yapılacak.

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    Mark Zuckerberg yeni özellik ile insanların aşıya daha kolay ve hızlı bir biçimde ulaşmasını hedeflediklerini duyurdu. COVID-19 Bilgi Merkezi ayrıca Instagram içerisinde de yer alacak ve aşı programı haricinde koronavirüs ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Yine WhatsApp içerisinde yer alan sohbet botları da aşılama konusunda yardımcı olacak.

    ABD haricinde Facebook diğer ülkelere de aşı takibi özelliğini getirmeyi planlıyor. Aşılama yaygınlaştıkça ve resmi takip platformları ile iş birliği yapıldıkça global çapta aşı takibi de genişleyecek.



    https://www.engadget.com/facebook-will-show-you-when-and-where-you-can-get-vaccinated-085707231.html
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küreselcileri bu kutlu amaç etrafında bir arada görmek ne kadar güzel, insanın 10 doz aşı olası geliyor
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    C cand. 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse kullanmıyor facebooku artık kapatsın yeter
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    buraxus (Burak Tüzen ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşılarımızı toplama bari derimize mi nüfuz edeceksin şugarberg yeter...!!!
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