Türk bilim insanları Covid-19'u bir saniyede tespit eden test kiti geliştirildi

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Covid-19’u saniyeler içerisinde tespit eden hızlı test kitleri epeydir kullanımda. Şimdi de sadece bir saniyede Covid-19’u tespit eden kit geliştirildi.

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, Covid-19’u anında tespit eden test kiti çalışmalarından başarılı sonuç almayı başardı.

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Polimerik malzeme kullanıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda, yeni bir sentetik yöntemle hazırlanmış floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme kullanılarak kağıt tabanlı bir tanı kiti tasarlandı. Kitin yüzde 95 doğruluğa sahip olduğu ifade ediliyor. Kolay kullanılabilen yapısı sayesinde, hastalar kendileri kullanabilecek.

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Kitin çalışma şekli hakkında bilgi veren İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, “Gerçek hastalardan alınan örnekler (tükürük örneği), bir kağıt üzerine damlatılarak floresans özellikleri sayesinde üzerine ışık tutulduğunda parlayan bir görünüm sergiliyorlar. Bu da testin pozitif çıktığını gösteriyor. Bu yöntem pandemi dönemlerinde hastaları hızlı test edilebilme fırsatı sağlıyor.” dedi.

Microchimica Acta isimli dergide, test kiti hakkında bilimsel makale yayınlandı. Test kitinin geliştirme yöntemi, hızı ve etkinliği gibi bilgiler bilim dünyası ile paylaşıldı.

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Covid-19'u bir saniyede tespit eden yerli test kiti geliştirildi