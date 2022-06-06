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    Türk bilim insanları Covid-19'u bir saniyede tespit eden test kiti geliştirildi

    İTÜ ve Ege Üniversitesi'nde yapılan çalışma ile bir saniyede sonuç veren hızlı test kiti geliştirildi. Polimer üzerine damlatılan tükürüğe floresans özellikli ışık yansıtılarak anında sonuç alınıyor.
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    Covid-19'u bir saniyede tespit eden yerli test kiti geliştirildi
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    Covid-19’u saniyeler içerisinde tespit eden hızlı test kitleri epeydir kullanımda. Şimdi de sadece bir saniyede Covid-19’u tespit eden kit geliştirildi.

    İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, Covid-19’u anında tespit eden test kiti çalışmalarından başarılı sonuç almayı başardı.

    Polimerik malzeme kullanıldı

    Yapılan çalışmalar sonucunda, yeni bir sentetik yöntemle hazırlanmış floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme kullanılarak kağıt tabanlı bir tanı kiti tasarlandı. Kitin yüzde 95 doğruluğa sahip olduğu ifade ediliyor. Kolay kullanılabilen yapısı sayesinde, hastalar kendileri kullanabilecek.

    Covid-19'u bir saniyede tespit eden yerli test kiti geliştirildi
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    Kitin çalışma şekli hakkında bilgi veren İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, “Gerçek hastalardan alınan örnekler (tükürük örneği), bir kağıt üzerine damlatılarak floresans özellikleri sayesinde üzerine ışık tutulduğunda parlayan bir görünüm sergiliyorlar. Bu da testin pozitif çıktığını gösteriyor. Bu yöntem pandemi dönemlerinde hastaları hızlı test edilebilme fırsatı sağlıyor.” dedi.

    Microchimica Acta isimli dergide, test kiti hakkında bilimsel makale yayınlandı. Test kitinin geliştirme yöntemi, hızı ve etkinliği gibi bilgiler bilim dünyası ile paylaşıldı.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 17 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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