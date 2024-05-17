Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, ikinci gönüllüyü arıyor

Neuralink, ikinci hastasını arıyor
Neuralink’in beyin çipi implantını kabul eden ilk insan 29 yaşındaki Noland Arbaugh olmuştu. Sekiz yıl önce trajik bir dalış kazasının ardından Arbaugh’un boynundan aşağısı felçli kalmıştı. Ancak Neuralink’in Telepathy implantı sayesinde bilgisayarını kullanmaya başlamış, X üzerinde canlı yayın açmış ve başka oyuncularla Mario Kart oynamıştı. Hatta Arbaugh, en sevdiği oyunlardan birisi olan Civilization VI’yı da oynamıştı.
Neuralink o zamandan beri resmi X hesabında Arbaugh'un denemeye katılmayı kabul etmesinin ardındaki motivasyonlarından bahsettiği bir videoyu paylaştı ve katılımından öğrenilenlere dayanarak kuadriplejik (felçli) hastalara yardım etmek istediklerini söyledi.
Öte yandan Neuralink'in ilk insan denemesi tamamen sorunsuz geçmedi. Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada, cihazın beyinle arayüz oluşturmak için kullandığı ve her biri bir insan saçından daha ince olan küçük ipliklerden bazılarının ameliyattan birkaç hafta sonra yerlerinden oynadığını söyledi. Bu arıza da implantın daha az etkili olmasına neden olmuştu. Ancak Neuralink, bazı ince ayarlamalar ile bu etkileri ortadan kaldırmayı başarmış.
Aktarılanlara göre Neuralink bu yıl 11 kişiyi ameliyat etmeyi planlıyor ve 2030 yılına kadar 22.000'den fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Ek olarak Arbaugh, daha önceki açıklamalarında ameliyatın acısız ve kolay olduğunu söylemiş, alışma sürecinin ise biraz zaman aldığını belirtmişti. Arbaugh'un ameliyatının üzerinden 100 gün geçmiş durumda ve şirketin BCI sistemini hafta içi günde yaklaşık sekiz saat, hafta sonları ise genellikle günde 10 saate kadar kullanmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.