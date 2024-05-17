Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, ikinci gönüllüyü arıyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Neuralink, ilk insanlı denemesinin ardından şimdi ikinci gönüllüsünü arıyor. Musk, kullanıcıların telefonlarını ve bilgisayarlarını yalnızca düşünerek kontrol etmelerini sağlamak üzere tasarlanmış beyin implantı Telepathy için şirketinin başvuruları aldığını paylaştı.

Neuralink, ikinci hastasını arıyor

Neuralink’in beyin çipi implantını kabul eden ilk insan 29 yaşındaki Noland Arbaugh olmuştu. Sekiz yıl önce trajik bir dalış kazasının ardından Arbaugh’un boynundan aşağısı felçli kalmıştı. Ancak Neuralink’in Telepathy implantı sayesinde bilgisayarını kullanmaya başlamış, X üzerinde canlı yayın açmış ve başka oyuncularla Mario Kart oynamıştı. Hatta Arbaugh, en sevdiği oyunlardan birisi olan Civilization VI’yı da oynamıştı.

Neuralink o zamandan beri resmi X hesabında Arbaugh'un denemeye katılmayı kabul etmesinin ardındaki motivasyonlarından bahsettiği bir videoyu paylaştı ve katılımından öğrenilenlere dayanarak kuadriplejik (felçli) hastalara yardım etmek istediklerini söyledi.

Öte yandan Neuralink'in ilk insan denemesi tamamen sorunsuz geçmedi. Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada, cihazın beyinle arayüz oluşturmak için kullandığı ve her biri bir insan saçından daha ince olan küçük ipliklerden bazılarının ameliyattan birkaç hafta sonra yerlerinden oynadığını söyledi. Bu arıza da implantın daha az etkili olmasına neden olmuştu. Ancak Neuralink, bazı ince ayarlamalar ile bu etkileri ortadan kaldırmayı başarmış.

Neuralink, ilk beyin çipi implantında sorun yaşadığını açıkladı 1 hf. önce eklendi

Aktarılanlara göre Neuralink bu yıl 11 kişiyi ameliyat etmeyi planlıyor ve 2030 yılına kadar 22.000'den fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Ek olarak Arbaugh, daha önceki açıklamalarında ameliyatın acısız ve kolay olduğunu söylemiş, alışma sürecinin ise biraz zaman aldığını belirtmişti. Arbaugh'un ameliyatının üzerinden 100 gün geçmiş durumda ve şirketin BCI sistemini hafta içi günde yaklaşık sekiz saat, hafta sonları ise genellikle günde 10 saate kadar kullanmaya devam ediyor.

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Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, ikinci gönüllüyü arıyo