En verimli elektrikli ısıtıcı ile tanışın

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi şüphesiz elektrikli ısıtıcılar. Genelde kombi veya merkezi sistem gibi çözümler ağırlıklı olsa da geçiş dönemlerinde veya ısıtmasız ortamlarda elektrikli ısıtıcılar sıkça tercih ediliyor.

CozyPod nedir?

CozyPod adı verilen proje, nispeten küçük ortamlarda verimli bir ısıtma sağlamayı amaçlıyor. Pek çok Çinli örneğinde görebileceğimiz üzere doğrudan priz aparatı ile geliyor ve prize takarak çalıştırılıyor. Yaklaşık 18 metre karelik bir alanı 30 dereceye kadar ısıtabiliyor.

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Sadece 2 saniyede yeterli ısıya ulaşan ısıtıcı 800W enerji harcıyor. Aşırı ısınma ve alevlere dayanıklı olan ısıtıcıda otomatik kapanma ve entegre termostat yer alıyor. Ayrıca gövde ısıtma esnasında dokunabilecek kadar soğuk kalıyor.

Üst kısımdaki dokunmatik kontrol ise yerinden ayrılarak uzaktan kumanda haline gelebiliyor ve kablosuz şarja uygun. CozyPod ısıtıcısı fonlama kampanyasını tamamladı ve 69$ karşılığında Mart ayında sevkiyata başlayacak.

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