En verimli elektrikli ısıtıcı ile tanışın

CozyPod nedir?
CozyPod adı verilen proje, nispeten küçük ortamlarda verimli bir ısıtma sağlamayı amaçlıyor. Pek çok Çinli örneğinde görebileceğimiz üzere doğrudan priz aparatı ile geliyor ve prize takarak çalıştırılıyor. Yaklaşık 18 metre karelik bir alanı 30 dereceye kadar ısıtabiliyor.
Sadece 2 saniyede yeterli ısıya ulaşan ısıtıcı 800W enerji harcıyor. Aşırı ısınma ve alevlere dayanıklı olan ısıtıcıda otomatik kapanma ve entegre termostat yer alıyor. Ayrıca gövde ısıtma esnasında dokunabilecek kadar soğuk kalıyor.
Üst kısımdaki dokunmatik kontrol ise yerinden ayrılarak uzaktan kumanda haline gelebiliyor ve kablosuz şarja uygun. CozyPod ısıtıcısı fonlama kampanyasını tamamladı ve 69$ karşılığında Mart ayında sevkiyata başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.