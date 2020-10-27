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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crash Bandicoot bahar aylarında mobilde

    King stüdyolarının imzasını taşıyacak olan Crash Bandicoot: On the Run! Sonsuz koşu oyunu Bahar aylarında mobile geliyor. Ön kayıt olarak görünüm hediyesi kazanabilirsiniz.
    58 dk.
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    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Crash Bandicoot bahar aylarında mobilde
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    Candy Crush oyunu ile yakından tanıdığımız King stüdyolarının sevilen Crash Bandicoot serisini mobile taşıyacağını açıklamasının ardından; yeni oyunun ismi ve tahmini çıkış tarihi de duyuruldu.

    Crash Bandicoot: On the Run! neler sunacak?

    Crash Bandicoot: On the Run! olarak tanıtılan yeni oyun sonsuz koşu türünde hazırlanıyor. Coco, Fake Crash ve Neo Cortex gibi karakterler yine oyunda yerini alacak. Oyunda amaç yine Neo Cortex’i alt etmek.

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    Sonsuz koşu esnasında kahramanlarımız silah yükseltme yanında bina inşa etme işine de girecek. Böylece daha güçlü ve güçlendirmeli karakterleriniz olabilecek. Giderek zorlaştığı için de uzun süreli bir tecrübe sunacak.

    Crash Bandicoot: On the Run! oyunu Android tarafında Temmuz ayında ön kayda başlamıştı. iOS tarafında da bu hafta ön kayıtlar başladı. Kayıt olanlara Crash Team Racing: Nitro Fueled oyunundan Blue Hyena görünümü hediye edilecek. Oyunun çıkış tarihi ise 2021 Bahar ayları.



    https://www.engadget.com/crash-bandicoot-android-ios-spring-2021-070141009.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 50 dk.
    Konsolda oynayamadık belki mobilde oynarım.
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