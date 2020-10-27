Crash Bandicoot bahar aylarında mobilde

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Candy Crush oyunu ile yakından tanıdığımız King stüdyolarının sevilen Crash Bandicoot serisini mobile taşıyacağını açıklamasının ardından; yeni oyunun ismi ve tahmini çıkış tarihi de duyuruldu.

Crash Bandicoot: On the Run! neler sunacak?

Crash Bandicoot: On the Run! olarak tanıtılan yeni oyun sonsuz koşu türünde hazırlanıyor. Coco, Fake Crash ve Neo Cortex gibi karakterler yine oyunda yerini alacak. Oyunda amaç yine Neo Cortex’i alt etmek.

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Sonsuz koşu esnasında kahramanlarımız silah yükseltme yanında bina inşa etme işine de girecek. Böylece daha güçlü ve güçlendirmeli karakterleriniz olabilecek. Giderek zorlaştığı için de uzun süreli bir tecrübe sunacak.

Crash Bandicoot: On the Run! oyunu Android tarafında Temmuz ayında ön kayda başlamıştı. iOS tarafında da bu hafta ön kayıtlar başladı. Kayıt olanlara Crash Team Racing: Nitro Fueled oyunundan Blue Hyena görünümü hediye edilecek. Oyunun çıkış tarihi ise 2021 Bahar ayları.

https://www.engadget.com/crash-bandicoot-android-ios-spring-2021-070141009.html

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