Creature Commandos’un yeni fragmanı yayınlandı

Creature Commandos 5 Aralık’ta yayınlanacak
New York Comic Con etkinliğinde yayınlanan yeni fragman, Creature Commandos’un hikayesine ışık tutuyor. Dizide Amanda Waller, büyük tehlikelerle savaşmak için canavarlarla dolu ve Suicide Squad benzeri bir ekip toplamaya karar veriyor. Bu ekip de dizinin ana odağı haline geliyor. 7 bölümden oluşacak dizinin ilk bölümü 5 Aralık’ta Max platformunda yayınlanacak.
Economos, Princess Ilana, Circe, Nina Mazursky, Rick Flag Sr, GI Robot, Weasel, Frankenstein, Dr. Phosphorus, The Bride ve Amanda Waller karakterlerini merkeze alacak yapım, James Gunn tarafından yazılmış. Creature Commandos’un başlatacağı DC Evreni, önümüzdeki yıllarda Superman, Peacemaker, Supergirl, The Authority, Swamp Thing, Lanterns, Paradise Lost ve Booster Gold gibi yapımlarla devam edecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)