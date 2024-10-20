Creature Commandos’un yeni fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda DC Studios’un başına geçirilen ve sinematik evreni sıfırlamakla görevlendirilen James Gunn ve Peter Safran, çok yakında yeni evrenlerini seyircilerle buluşturacak. Bu evrenin ilk yapımı olacak Creature Commandos, New York Comic Con etkinliğinde yeni bir fragmana kavuştu.

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Creature Commandos 5 Aralık’ta yayınlanacak

New York Comic Con etkinliğinde yayınlanan yeni fragman, Creature Commandos’un hikayesine ışık tutuyor. Dizide Amanda Waller, büyük tehlikelerle savaşmak için canavarlarla dolu ve Suicide Squad benzeri bir ekip toplamaya karar veriyor. Bu ekip de dizinin ana odağı haline geliyor. 7 bölümden oluşacak dizinin ilk bölümü 5 Aralık’ta Max platformunda yayınlanacak.

Economos, Princess Ilana, Circe, Nina Mazursky, Rick Flag Sr, GI Robot, Weasel, Frankenstein, Dr. Phosphorus, The Bride ve Amanda Waller karakterlerini merkeze alacak yapım, James Gunn tarafından yazılmış. Creature Commandos’un başlatacağı DC Evreni, önümüzdeki yıllarda Superman, Peacemaker, Supergirl, The Authority, Swamp Thing, Lanterns, Paradise Lost ve Booster Gold gibi yapımlarla devam edecek.



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