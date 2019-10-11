Crew Dragon uzay aracı, 2020 yılında UUİ’na astronot götürebilir

Tam Boyutta Gör NASA’nın başkanı Jim Bridenstine 10 Ekim tarihinde Space X’in Kaliforniya’daki merkezini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basının karşısına geçen Bridenstine ve Elon Musk iki NASA astronotunun da kendileri eşlik ettiği bir anda sorulan soruları cevapladı.

Gerçekleştirilen etkinlikte en dikkat çeken konulardan biri de Space X’e ait Crew Dragon uzay aracının geliştirilme sürecinin ne aşamada olduğuyla ilgiliydi. Bu konuda açıklamalarda bulunan Bridenstine, uzay aracının fırlatılmadan önce çok daha fazla teste tabi tutulması görüşlerinde olduklarını ifade ederken takip eden süreçte yaşanacak gelişmeler kapsamında aracın uzaya fırlatılma tarihinde değişiklik yapılabileceğini belirtti. Kurumun yöneticisi, eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk insanlı test uçuşunun 2020 yılının birinci çeyreğinde gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

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Jim Bridenstine’ın ardından açıklamalarda bulunan Elon Musk ise paraşüt açılış denemeleri kapsamında geliştirilen “Mark 3” paraşüt tasarımından bahsetti. Uzay arıcının Dünya’ya inişi sırasında açılan paraşütlerde kullanılan naylon kordonların daha mukavemetli “xylon” malzemeyle değiştirildiği ifade eden Musk, bu yılın başlarında Crew Dragon testi sırasında yaşanan patlamayla ilgili de konuştu. Bridenstine’ın bu konuda övdüğü SpaceX’in “hemen başarısız ol” modeline de değinen Musk yaptığı açıklamada, “Eğer bir şeyler ters gitmiyorsa yeterince gayret göstermiyorsundur.” ifadesini kullandı. Söz konusu model, uzay araçlarında yaşanabilecek sorunların görev başlamadan giderilmesi anlayışına dayanıyor.

Crew Dragon uzay kapsülü neden infilak etmişti?

Nisan ayının sonu doğru yaşanan kaza şirket yetkililerine göre Crew Dragon uzay aracının acil durum iptal sisteminden kaynaklanmıştı. Sistemde bir dizi itici bulunuyor ve bunlar fırlatma sırasında oluşabilecek bir problem neticesinde kapsülü ana roketten ayırmak için devreye giriyor. Space X’e göre bu iticilerde bulunan bir valfte meydana gelen sızıntı, nitrojen tetroksit (NTO) adı verilen sıvı oksitleyicinin yüksek basınçlı helyum tüplere girmesine neden olmuştu. Buradaki titanyum valfe yüksek hızla çarpan NTO, valfin ateş almasına ve sonrasındaki patlamaya sebebiyet vermişti.

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Crew Dragon’un geliştirilme safhasında farklı sorunlar yaşanıp yaşanmayacağını ise hep birlikte göreceğiz. NASA bu tür görevlerde halen Rus yapımı Soyuz araçlarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderiyor. Oldukça maliyetli olan bu yöntem sebebiyle kurum, ABD merkezli şirketlerin uzaya astronot gönderme projelerini destekliyor.

https://www.engadget.com/2019/10/10/spacex-crew-dragon/