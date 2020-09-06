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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crunchyroll ve Adult Swim’den Shenmue animesi geliyor

    Ciddi bir hayran kitlesi bulunan ancak ticari anlamda istediği başarıyı elde edemeyen Shenmue adlı oyunun anime serisi geliyor. Anime, 13 bölümden oluşacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Crunchyroll ve Adult Swim’den Shenmue animesi geliyor

    5 Eylül tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen Crunchyroll Expo’da yapılan duyuruda Sega’nın Shenmue adlı oyununun anime serisinin geleceği söylendi. İlk oyunun 1999 yılında piyasaya çıktığı seri, ikinci oyuna 2001 yılında kavuşmuş ve üçüncü devam oyunu ise tam 18 yıl sonra piyasalara çıkmıştı.

    1999 yılında piyasaya çıkan ve döneminin en maliyetli yapımı olan ilk oyun, olumlu yorumlar almış olsa da ticari anlamda çakılmıştı. İkinci oyuna iki yıl sonra kavuşan serinin ticari başarısızlığı üçüncü oyunun geliştirilme sürecini de tam bir cehenneme çevirmişti. Bu sebeple Shenmue III ikinci oyundan neredeyse yirmi yıl sonra piyasalara çıktı.

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    Oyunun yaratıcısı Yu Suzuki, yapımcı koltuğunda

    Shenmue’nin anime serisi, oyunun yaratıcısı Yu Suzuki’yi yapımcı koltuğuna oturtacak. 13 bölümden oluşacak serinin yönetmenliğini ise Sakurai Chikara yapacak. Chikara, Naruto’nun animasyon direktörü ve One Punch Man’ın 2. sezon yönetmeni olarak biliniyor. Shenmue animesi ABD’de Adult Swim, Japonya ve Çin hariç dünyanın geri kalanında ise Crunchyroll aracılığıyla yayınlanacak.

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    “İlk Shenmue oyunu üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçti. Bizler Adult Swim iş birliği ile bu markayı bir anime aracılığıyla yeniden hayata döndürdüğümüz için oldukça heyecanlıyız” ifadelerini kullanan Crunchyroll geliştirme müdürü Sarah Victor, yapım süreci ilerledikçe animeyle ilgili yeni detaylar paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

    Babasının hayatını kaybetmesinde rolü olanların peşine düşen Ryo Hazuki isimli kahramanın hikâyesini anlatan Shenmue, dünyanın farklı bölgelerinde geçiyordu. Dönemi göz önünde bulundurulduğunda oyunun açık dünyası, çok detaylı olacak şekilde kurgulanmıştı.



    https://www.gamesradar.com/shenmue-anime-series-in-the-works-at-crunchyroll-and-adult-swim/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    KaleyDeskop (ali ) 5 gün
    cc orjinal içerik yapımında çok başarılı. her ne kadar telif ucuzluğu yüzünden kore iilerine el atsada bu oyun iii ile yeni kaliteli bir konu işleyebilir..
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