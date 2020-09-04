Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

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18 Eylül'de piyasaya sürülecek olan Crysis Remastered'ın merakla beklenen sistem gereksinimleri açıklandı. Epic Games Store sayfasında yayınlanan bilgilere göre Crysis Remastered'ı oynamak için çok güçlü bir PC'ye ihtiyacınız olmayacak.

Paylaşılan sistem gereksinimleri için pek bir detay verilmemiş. GPU Hafıza kısmından sistemlerin 1080p çözünürlük için seçildiğini anlıyoruz. Bu sistemlerle hangi FPS değerlerini alabileceğimiz konusunda ise bir bilgi yok.

Crysis Remastered görsel anlamda birçok önemli iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik var. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de içeriyor. Crytek'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı teknoloji fragmanında bu yenilikler ön plana çıkarılmıştı.

Crysis Remastered'ın yurt dışı normal fiyatı da 30 dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye fiyatları ise belli değil. Epic Games Store'da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılma ihtimali yüksek. PS4 ve Xbox One tarafında şu anda bir bilgi yok. Oyunun belli bir süre sonra Steam'e de gelmesi bekleniyor.

Minimum

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Ram: 8GB

Depolama alanı: 20GB

Direct X: DX11

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470

GPU Hafızası: 4GB in 1080p

Önerilen

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higher

Ram: 12GB

Depolama alanı: 20GB

Direct X: DX11

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

GPU Hafızası: 8GB in 1080p

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