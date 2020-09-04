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    Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

    Crysis Remastered oldukça makul diyebileceğimiz sistem gereksinimlerine sahip. Oyun 18 Eylül'de çıkışını gerçekleştirecek.
    1 hf.
    5,4b
    1
    13
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    18 Eylül'de piyasaya sürülecek olan Crysis Remastered'ın merakla beklenen sistem gereksinimleri açıklandı. Epic Games Store sayfasında yayınlanan bilgilere göre Crysis Remastered'ı oynamak için çok güçlü bir PC'ye ihtiyacınız olmayacak.

    Paylaşılan sistem gereksinimleri için pek bir detay verilmemiş. GPU Hafıza kısmından sistemlerin 1080p çözünürlük için seçildiğini anlıyoruz. Bu sistemlerle hangi FPS değerlerini alabileceğimiz konusunda ise bir bilgi yok. 

    Crysis Remastered görsel anlamda birçok önemli iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik var. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de içeriyor. Crytek'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı teknoloji fragmanında bu yenilikler ön plana çıkarılmıştı.

    Crysis Remastered'ın yurt dışı normal fiyatı da 30 dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye fiyatları ise belli değil. Epic Games Store'da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılma ihtimali yüksek. PS4 ve Xbox One tarafında şu anda bir bilgi yok. Oyunun belli bir süre sonra Steam'e de gelmesi bekleniyor.

    Minimum

    • OS: Windows 10 64-bit
    • CPU: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3
    • Ram: 8GB
    • Depolama alanı: 20GB
    • Direct X: DX11
    • GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470
    • GPU Hafızası: 4GB in 1080p

    Önerilen

    • OS: Windows 10 64-bit
    • CPU: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higher
    • Ram: 12GB
    • Depolama alanı: 20GB
    • Direct X: DX11
    • GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56
    • GPU Hafızası: 8GB in 1080p


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Boş yapma beni dinle 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen bloodmoney30
    Remastered ne demek önce bunu bi öğren sonra gel fikrini beyan et.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    startedatfx5200 6 gün
    orda 1050 ti yazdığına bakmayın gtx 660 ile oynayacağım
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    haydar paşa 6 gün
    Q8200

    Hd4350 ile oynarım diyordum
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    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 1 hf.
    Olmamis.

    izledim videosunu, gercekten olmamis. bakin bu oyun, crysis 3'un yanina bile yaklasamamis. sadece texture kalitesi ve shader kalitesi yukseltilmis o kadar.

    bu 2 guncellemeyi oyuncular minecraft oyununa bile ekleyebiliyor.

    bu oyun crysis serisine hakaret olmus.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    Boş yapma beni dinle 1 hf. yeni yorumcu bloodmoney30
    Remastered ne demek önce bunu bi öğren sonra gel fikrini beyan et.
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    barabarabarbara 6 gün bloodmoney30
    aga sil şu yorumu okurken utandım yemin ederim
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 gün bloodmoney30
    iyi de remasterd sadece çözünürlük arttıran firmaları bile gördük biz. Öyle bir yorum yapmışsınız ki RE2 - RE3 - FFVII - Shadow of the colossus gibi bekliyordum hayal kırıklığına uğradım gibi :D
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