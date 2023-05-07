CS:GO oyuncu rekorunu tazeledi: 1.8 Milyon anlık oyuncuya ulaştı

CS:GO 1,8 milyon oyuncu ile rekorunu tazeledi
SteamDB'nin verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive, 6 Mayıs 2023 tarihinde 1.818.773 kullanıcı ile önceki 1,5 milyon kişilik rekoru geride bıraktı. Peki CS:GO'da yaşanan oyuncu artışı neden kaynaklanıyor? Bunun nedeni yakın zamanlarda yapılan Counter-Strike 2 duyurusu ve yaklaşan BLAST Paris Major etkinliği olabilir.
CS2'nin sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda yeni Counter-Strike oyunu hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah