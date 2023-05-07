Tam Boyutta Gör Counter-Strike: Global Offensive, yayınlanmasının üzerinden on yıldan fazla bir süre geçmiş olsa da Steam'de oyuncu rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz Mart ayında tüm zamanların eşzamanlı oyuncu rekorunu geride bırakan popüler yapım, bu rekoru bir kez daha tekrarladı.

CS:GO 1,8 milyon oyuncu ile rekorunu tazeledi

SteamDB'nin verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive, 6 Mayıs 2023 tarihinde 1.818.773 kullanıcı ile önceki 1,5 milyon kişilik rekoru geride bıraktı. Peki CS:GO'da yaşanan oyuncu artışı neden kaynaklanıyor? Bunun nedeni yakın zamanlarda yapılan Counter-Strike 2 duyurusu ve yaklaşan BLAST Paris Major etkinliği olabilir.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Valve'ın Source 2 motoru üzerine inşa edilecek CS2, iyileştirilmiş aydınlatma, efektler ve dokulara ek olarak daha iyi sunucu performansı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca merakla beklenen yapımın CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacağını hatırlatalım. Yani CS:GO sahipleri bu oyuna para vermeden erişebilecek diyebiliriz.

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CS2'nin sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda yeni Counter-Strike oyunu hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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CS:GO oyuncu rekorunu tazeledi: 1.8 Milyon anlık oyuncuya ulaştı!