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    Anlık Bildirim

    CS:GO oyuncu rekorunu tazeledi: 1.8 Milyon anlık oyuncuya ulaştı

    Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike 2'nin duyurusunun ardından yeni bir rekora daha imza attı. Popüler yapım, 1,8 milyondan fazla oyuncu ile tekrar zirveye ulaştı. İşte detaylar
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    CS:GO oyuncu rekorunu tazeledi: 1.8 Milyon anlık oyuncuya ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike: Global Offensive, yayınlanmasının üzerinden on yıldan fazla bir süre geçmiş olsa da Steam'de oyuncu rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz Mart ayında tüm zamanların eşzamanlı oyuncu rekorunu geride bırakan popüler yapım, bu rekoru bir kez daha tekrarladı. 

    CS:GO 1,8 milyon oyuncu ile rekorunu tazeledi

    SteamDB'nin verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive, 6 Mayıs 2023 tarihinde 1.818.773 kullanıcı ile önceki 1,5 milyon kişilik rekoru geride bıraktı. Peki CS:GO'da yaşanan oyuncu artışı neden kaynaklanıyor? Bunun nedeni yakın zamanlarda yapılan Counter-Strike 2 duyurusu ve yaklaşan BLAST Paris Major etkinliği olabilir. 

    CS:GO oyuncu rekorunu tazeledi: 1.8 Milyon anlık oyuncuya ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Valve'ın Source 2 motoru üzerine inşa edilecek CS2, iyileştirilmiş aydınlatma, efektler ve dokulara ek olarak daha iyi sunucu performansı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca merakla beklenen yapımın CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacağını hatırlatalım. Yani CS:GO sahipleri bu oyuna para vermeden erişebilecek diyebiliriz.

    CS2'nin sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda yeni Counter-Strike oyunu hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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