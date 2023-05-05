- GeForce NOW kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor
- GeForce NOW'a Mayıs oyunda eklenecek oyunlar
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GeForce NOW kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor
GeForce Now tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, oyun sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte platforma eklenecek oyunlar arasında, Age of Wonders 4, Far Cry 6, The Lord of the Rings: Gollum ve System Shock gibi popüler yapımlar bulunuyor.
Listede yer alan diğer oyunlar ise şu şekilde: Showgunners, Occupy Mars: The Game, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, Tin Hearts, The Outlast Trials, Warhammer 40,000: Boltgun, Blooming Business: Casino, Railway Empire 2, Above Snakes, The Ascent, Patch Quest, Lawn Mowing Simulator ve Conqueror’s Blade.
Ayrıca geride bıraktığımız Nisan ayında platforma sekiz oyunun daha dahil olduğunu hatırlatalım. Bunlar: F1 2021, Farlight 84, MORDHAU, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 Biohazard, Shadows of Doubt ve The Swordsmen X: Survival.
Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 190 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 450, 790 ve 1200 TL.
GeForce NOW'a Mayıs oyunda eklenecek oyunlar
- Age of Wonders 4(Steam, Erişime açıldı)
- Showgunners (Erişime açıldı)
- Occupy Mars: The Game (Steam, 10 Mayıs)
- TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Steam, 11 Mayıs)
- Far Cry 6 (Steam, 11 Mayıs)
- Tin Hearts (Steam, 16 Mayıs)
- The Outlast Trials (Steam, 18 Mayıs)
- Warhammer 40,000: Boltgun (Steam, 23 Mayıs)
- Blooming Business: Casino (Steam, 23 Mayıs)
- Railway Empire 2 (Steam, 25 Mayıs)
- The Lord of the Rings: Gollum (Steam, 25 Mayıs)
- Above Snakes (Steam, 25 Mayıs)
- System Shock (Steam, 30 Mayıs)
- Patch Quest (Steam)
- The Ascent (Steam)
- Lawn Mowing Simulator (Steam)
- Conqueror’s Blade (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah