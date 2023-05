Tam Boyutta Gör Nvidia’nın bulut oyun servisi GeForce Now, sürekli olarak yeni oyunlar ile güncellenmeye devam ediyor. Bugün Nvidia, Yüzüklerin Efendisi: Gollum’da dahil olmak üzere GeForce Now kütüphanesine Mayıs ayında eklenecek yeni oyunları duyurdu. Paylaşılan listede 16'dan fazla yapım yer alıyor.

GeForce NOW kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor

GeForce Now tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, oyun sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte platforma eklenecek oyunlar arasında, Age of Wonders 4, Far Cry 6, The Lord of the Rings: Gollum ve System Shock gibi popüler yapımlar bulunuyor.

Listede yer alan diğer oyunlar ise şu şekilde: Showgunners, Occupy Mars: The Game, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, Tin Hearts, The Outlast Trials, Warhammer 40,000: Boltgun, Blooming Business: Casino, Railway Empire 2, Above Snakes, The Ascent, Patch Quest, Lawn Mowing Simulator ve Conqueror’s Blade.

Ayrıca geride bıraktığımız Nisan ayında platforma sekiz oyunun daha dahil olduğunu hatırlatalım. Bunlar: F1 2021, Farlight 84, MORDHAU, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 Biohazard, Shadows of Doubt ve The Swordsmen X: Survival.

Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 190 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 450, 790 ve 1200 TL.

GeForce NOW'a Mayıs oyunda eklenecek oyunlar

Age of Wonders 4(Steam, Erişime açıldı)

Showgunners (Erişime açıldı)

Occupy Mars: The Game (Steam, 10 Mayıs)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Steam, 11 Mayıs)

Far Cry 6 (Steam, 11 Mayıs)

Tin Hearts (Steam, 16 Mayıs)

The Outlast Trials (Steam, 18 Mayıs)

Warhammer 40,000: Boltgun (Steam, 23 Mayıs)

Blooming Business: Casino (Steam, 23 Mayıs)

Railway Empire 2 (Steam, 25 Mayıs)

The Lord of the Rings: Gollum (Steam, 25 Mayıs)

Above Snakes (Steam, 25 Mayıs)

System Shock (Steam, 30 Mayıs)

Patch Quest (Steam)

The Ascent (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Conqueror’s Blade (Steam)

