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    Anlık Bildirim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 destek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji ve bilişim sektörüne yönelik yeni destekler açıkladı. KOBİ'lere 4 milyar liralık teknoloji destek paketi duyuruldu. Yabancı bulut işletmecileri Türkiye'ye çekilecek.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 destek Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı’nda teknoloji ve bilişim dünyasına yönelik 7 yeni destek açıkladı. 4 milyar liralık teknoloji destek paketini duyurdu.

    Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayrıldı. Blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ'ler desteklenecek.

    Yabancı veri merkezi firmaları Türkiye’ye çekilecek

    Türkiye’de veri merkezi sektörünü yaygınlaştırmak için veri merkezi ve bulut işletmecilere mali teşvikler uygulanacak. Ayrıca yabancı firmaları Türkiye’ye çekmek için mevzuat çalışmasının yapıldığı açıklandı.

    İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteği 2023 sonuna kadar uzatılacak.

    Yüzde 100 uzaktan çalışma desteği

    Ar-Ge merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezlerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlanacak.

    Bilişim alanındaki girişimleri desteklemek için kamu bankaları kredi verecek. Bu krediler 6 ay geri ödemesiz olacak.

    1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi’nde bugüne kadar 1 milyon 96 bin 566 kişi eğitimlerini tamamladı. 2023’te sistemdeki eğitim sayısı iki katına çıkarılacak. Şu an sistemde 33 iş kolunda 216 farklı eğitim yer alıyor. Eğitimleri tamamlayan 20 bine yakın gencin ölçe, değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı.

    Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre kamuda görev yapan personel sayısı 2023’te çok ciddi oranda artırılacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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