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    E-ticaret düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    E-ticaret ve e-ticaret pazaryerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. E-ticaret pazaryerlerine çeşitli kısıtlamalar getirildi.                               
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    E-ticaret düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı Tam Boyutta Gör
    Yaz aylarında TBMM’de kabul edilen e-ticaret düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile e-ticaret dünyasına yönelik pek çok değişiklik geliyor. Özellikle de e-ticaret pazaryerlerine çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

    Söz konusu düzenleme ile e-ticaret pazaryerlerine Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alma zorunluluğu getiriliyor. E-ticaret pazaryerinin net işlem hacmi arttıkça faaliyet alanlarına, reklam bütçelerine ve indirim bütçelerine kısıtlamalar uygulanacak. Bu düzenleme ile e-ticaret pazaryerlerinin tekelleşmesinin önüne geçilmesi ve rekabetin artırılması amaçlanıyor.

    Kargo, elektronik para ve kredi faaliyetlerine sınırlama

    Yıllık net işlem hacmi 60 milyar liranın üzerindeki e-ticaret pazaryerleri kredi verme, kredili ödeme ve elektronik para işlemleri yürütemeyecek. Trendyol bu düzenlemeden dolayı geçtiğimiz aylarda Trendyol Cüzdan hizmetini sonlandırmıştı. HepsiPay gibi hizmetler de sonlandırılacak.

    Mal ve hizmet satışı tek siteden yapılamayacak. Mal satan e-ticaret pazaryerleri, aynı site ve aynı platform üzerinden turizm, eğitim, spor, sanat, eğlence, gayrimenkul, otomotiv sektörlerine yönelik aracılık hizmeti sunamayacak.

    E-ticaret pazaryerlerinin kendi markası altında sunduğu kargo hizmetlerine sınırlama geliyor. E-ticaret pazar yerindeki satışlar haricinde kargo hizmeti sunamayacak. Kendi platformundaki satışlarda kendi kargo hizmetini sunabilecek.

    İndirim ve reklam bütçelerine kısıtlama

    Yıllık net işlem hacmi 30 milyar TL’ye kadar olan e-ticaret pazaryerlerinde işlem hacminin yüzde 2’sine kadar, 30 milyar TL’nin üzerinde olan e-ticaret pazaryerlerinde işlem hacminin binde üçüne kadar indirim bütçesi kullanılabilecek.

    Reklam harcamalarında ise; yılın net işlem hacminin 30 milyar TL’nin altında olanlar için, işlem hacminin binde 15’inden fazla reklam harcamasına izin verilmeyecek. İşlem hacmi 30-60 milyar TL arasındaysa 30 milyarın aşan kısmının binde 10’una kadar, 60 milyarı aşan kısmın ise binde 5’ine kadar reklam harcamasına izin verilecek.

    Ticaret Bakanlığı satışlardan pay alacak

    Ticaret Bakanlığı, e-ticaret Pazar yerlerinin bir yıllık net işlem hacimlerinden belirli bir pay alarak bu parayı KOBİ’leri desteklemek amacıyla kullanılacak. İşlem hacmi, 1 yılda 30 milyar ile 60 milyar TL arasındaysa, 30 milyarı aşan kısmın yüzde 1'i, 60 ila 75 milyar TL arasındaysa, yüzde 1'e ilave olarak 60 milyarı aşan kısmı için yüzde 5'i, 75 milyar TL'nin üzerindeyse aşan kısım için yüzde 30'u oranında Elektronik Ticaret Payı tahsil edilecek. Bu tutarlar TÜİK'in açıkladığı TÜFE'ye göre artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarları dörtte birine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkili olacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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