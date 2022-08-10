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    Curve Finance saldırıya uğradı, web sitesi çalındı

    Kripto para yatırımcıları bu sabaha da yine bir saldırı haberiyle uyandı. Curve Finance sitesini yönlendiren saldırganlar yarım milyon dolarlık bir meblağ çaldı. 
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    Curve Finance
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    Merkeziyetsiz finans platformlarının en önemlileri arasında bulunan ve CRV koduyla yıllardır faaliyet gösteren Curve Finance ne yazık ki kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Saldırganlar sitenin sahipliğini de ele geçirdi.

    Curve Finance kullananlar dikkat

    Dün itibariyle Curve Finance cüzdanlarından dışarıya aktarılan şüpheli miktarlar Twitter üzerinde gündem olunca platform mühendisleri harekete geçti. Saldırganların bir açıktan faydalandığı ve açığın tamamen kapatıldığı belirtildi.

    Ne yazık ki curve.fi adresinin DNS girişini değiştiren saldırganlar farklı bir IP adresine yönlendirdi. Sitenin halen kullanıldığını zanneden yatırımcılar da tuzağa düştü. Yaklaşık olarak 570 bin dolarlık bir varlık çalındı.

    Platform curve.fi adresine cüzdan bağlamış herkesin bağını koparmasını ve hiç bir işlem yapmamasını istiyor. Bunun yerine curve.exchange adresinin kullanılması isteniyor. Şimdilik mağdur yatırımcılar ne yapacak bir bilgi verilmedi.

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