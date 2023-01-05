TCL 40 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör CES 2023'te TCL ürün gamını çeşitlendirmek ve güncellemek adına bir dizi yeni cihazın tanımını gerçekleştirdi. Bu ürünlerden birisi de TCL 40 serisi akıllı telefonlar oldu. Seri üç telefondan oluşuyor ve oldukça mütevazı fiyatlarıyla dikkat çekiyor: TCL 40 R 5G, TCL 40 SE ve TCL 408.

İsimlerinden de anlaşılacağı üzere sadece TCL 40 R 5G modeli 5G bağlantısını destekliyor. Serideki diğer iki modelde de 4G bağlantısı yer almakta. Aynı zamanda TCL 40 R 5G modeli serinin görece en pahalısı konumunda ve sadece 219 dolar fiyat etiketine sahip. Öte yandan TCL 40 SE, 169 dolar ve TCL 408 ise 129 dolar fiyat ile alıcı bulacak.

Her üç telefon da farklı fiyat etiketleri taşımasına rağmen 50MP ana kamera, büyük boy batarya ve NXTVISION ekran teknolojisi ile geliyor. Tüm modeller ayrıca bir MicroSD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişine de sahip durumda.

TCL 40 R 5G, MediaTek Dimensity 700 yongası tarafından desteklenirken, TCL 40 SE'nin altında bir MediaTek Helio G37 yongası yatıyor. Her iki telefonun ekranı da 90 Hz yenileme hızına sahip ancak 40 SE, 6,75 inçlik bir ekran ile gelirken 40 R modelinde ise 6,6 inçlik bir panel bulunuyor.

Çoğu TCL markalı akıllı telefon gibi, bu telefonlar da Avrupa'da ve Asya'nın bazı bölgelerinde satılacak. Bununla birlikte telefonlar ABD pazarında da boy gösterecek. Son olarak telefonların bazı ülke ve bölgelerde farklı isimlendirmeler ile çıkmasına da muhtemel gözüyle bakılıyor.

TCL 40 R 5G özellikleri

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İşlemci: MediaTek Dimensity 700

RAM: 4GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Ekran: 6.6 inç HD+ 90 Hz

Boyut: 164.46 x 75.4 x 8.99

Arka kamera: 50MP 1/2.76”, f1.8 + 2MP derinlik + 2MP makro

Ön kamera: 8MP

Batarya: 5000mAh

TCL 40 SE özellikleri

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İşlemci: MediaTek Helio G37

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ekran: 6.75 inç HD+ 90 Hz

Boyut: 167.91 x 76.5 x 8.45

Arka kamera: 50MP 1/2.76”, f1.8 + 2MP derinlik + 2MP makro

Ön kamera: 8MP

Batarya: 5010mAh

TCL 408 özellikleri

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İşlemci: MTK MT6762

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6.6 inç HD+

Boyut: 164.66 x 75.4 x 8.99

Arka kamera: 50MP + 2MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5000mAh

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