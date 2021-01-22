Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves olmasaydı, Silverhand'in muhtemel görünümü böyle olacaktı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Oyun hem olumlu hem de olumsuz anlamda fazlaca gündem oldu. Bu kadar tartışılan ve beklenen bir oyun olunca da ister istemez oyuna dair çıkan yeni detaylar ilgi çekici oluyor.

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Haftaya yayınlanacak olan Cyberpunk 2077 canlı yayını Johnny Silverhand'e ve oyunun müziklerine odaklanacak

Bildiğiniz gibi oyunun içerisinde Johnny Silverhand isimli bir karakter bulunuyor ve kendisini Keanu Reeves calandırıyor. Bu karakter oyunda fazlasıyla önemli bir rol oynuyor hatta ana karakter kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden böylesine ünlü bir oyuncunun oynaması gayet güzel bir durum.

Geçtiğimiz saatlerde de Cyberpunk 2077'nin kıdemli tasarımcılarından Lea Leonowic şahsi ArtStation hesabından bazı konsept tasarımlar paylaştı. Bu tasarımlarda Keanu Reeves'in oynamadığı Johnny Silverhand karakterini görüyoruz. Resmi bir açıklama olmasa da bu tasarımların karakterin orijinal hali olduğu düşünülüyor. Yani kafalarındaki ilk tasarım buydu ve bu tasarıma göre Keanu Reeves seçildi.

Hangisinin daha iyi olduğu elbette kişiden kişiye değişir. Bu yüzden yorumu size bırakıyoruz. Bahsi geçen konsept tasarımları aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. Görseller içerisinde ayrıca bir de oyunun önemli karakterlerinden Evelyn de bulunuyor.

https://www.gamesradar.com/cyberpunk-2077-johnny-silverhand-concept-art/

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