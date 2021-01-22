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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves olmasaydı, Silverhand'in muhtemel görünümü böyle olacaktı

    2020 yılının en çok konuşulan oyunu şüphesiz Cyberpunk 2077 oldu. Cyberpunk 2077'nin içerisindeki en önemli özelliklerden biri de şüphesiz Keanu Reeves'in oynadığı Johnny Silverhand'ti.
    1 sa.
    627
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves olmasaydı, Silverhand'in muhtemel görünümü böyle olacaktı
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Oyun hem olumlu hem de olumsuz anlamda fazlaca gündem oldu. Bu kadar tartışılan ve beklenen bir oyun olunca da ister istemez oyuna dair çıkan yeni detaylar ilgi çekici oluyor.

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    Bildiğiniz gibi oyunun içerisinde Johnny Silverhand isimli bir karakter bulunuyor ve kendisini Keanu Reeves calandırıyor. Bu karakter oyunda fazlasıyla önemli bir rol oynuyor hatta ana karakter kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden böylesine ünlü bir oyuncunun oynaması gayet güzel bir durum. 

    Geçtiğimiz saatlerde de Cyberpunk 2077'nin kıdemli tasarımcılarından Lea Leonowic şahsi ArtStation hesabından bazı konsept tasarımlar paylaştı. Bu tasarımlarda Keanu Reeves'in oynamadığı Johnny Silverhand karakterini görüyoruz. Resmi bir açıklama olmasa da bu tasarımların karakterin orijinal hali olduğu düşünülüyor. Yani kafalarındaki ilk tasarım buydu ve bu tasarıma göre Keanu Reeves seçildi. 

    Hangisinin daha iyi olduğu elbette kişiden kişiye değişir. Bu yüzden yorumu size bırakıyoruz. Bahsi geçen konsept tasarımları aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. Görseller içerisinde ayrıca bir de oyunun önemli karakterlerinden Evelyn de bulunuyor.



    https://www.gamesradar.com/cyberpunk-2077-johnny-silverhand-concept-art/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    14 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI (Arap Saçı) 35 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    oha teoman la bu :D
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) ERIKCI
    Ahaha, çok güldüm hocam. Sende çok gül inşallah.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tommy Wiseau gibi olacakmış son anda kurtarmışlar çok şükür.
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    mementopolis (ULU BEY) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    bizim Teoman olmus bu?

    daha 17 17 17 17 ...
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    -Rango- (A Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sylvester Stallone olmuş bu da :)
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