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    Cyberpunk 2077'nin büyük yamasına rağmen çökme sorunları ve görevlerdeki hatalar devam ediyor

    Cyperpunk 2077 için geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1.1 yamasına rağmen performans sorunları devam ediyor. Hatta Takemura görevinde hata yüzünden insanlar hikayeyi devam ettiremiyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,1b
    66
    21
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin büyük yamasına rağmen çökme sorunları ve görevlerdeki hatalar devam ediyor
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    Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 ne yazık ki birçok sorunla birlikte çıktı. Sorunların ardından oyunun performans sorunlarını ve oyun içi hatalarını gidereceğini söyleyen CD Projekt, söz verdiği gibi geçtiğimiz hafta oyun için ilk büyük yamayı yayınlandı. 

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    Bu yama sayesinde birçok oyun içi hata ve performans sorunu düzeltildi ancak bazı sorunlar hala devam ediyor. PushSquare'in bildirdiğine göre PlayStation 4'teki çökme sorunları hala devam ediyor. Ciddi sayıda kullanıcı hala çökme sorunu yaşadığını bildiriyor ve hala böylesine çökmeler yaşanıyor oluşu pek de kabul edilebilir bir durum değil. 

    Takemura Görevindeki Hata

    Bir diğer sorun ise hikaye tarafında. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 1.1 yamasıyla hikaye görevlerindeki birçok hata düzeltilmişti ancak şikayetlere bakılırsa bir hata hâlâ devam ediyor.

    Sokağın Aşağısında isimli görevde oyuncuların Takemura'dan bir çağrı alması gerekiyor ancak oyuncular çağrıyı alsa da Takemura konuşmadığı için görev ilerlemiyor. Bu yüzden birçok oyuncu bu kısımda kalmış durumda. Henüz bu kısım için bir yama yayınlanmasa da oyuncular buradaki sorunu çözmenin bir yolunu bulmuş.

    Eğer o görevdeyseniz Takemura sizi aramadan Judy'i arayın, ardından Takemura aradığında telefonu kapatın ve bir yan görev yapın. Sonra oyunu 24 saat ileriye sarın. Bu şekilde Takemura sizi arayacak ve konuşacak. Yakın zamanda bu sorunu CD Projekt direkt olarak kendisi de çözecektir.

    Şubat ayında bir büyük yama daha yayınlanacağını hatırlatalım. CD Projekt Red, şubat ayındaki yama ile oyunun performans sorunlarını büyük ölçüde gidereceğini söylemişti.



    https://twinfinite.net/2021/01/cyberpunk-2077s-latest-patch-is-breaking-a-main-story-mission-for-some-players/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Aerosol 34 (Sezer ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun bozuk :) komple bozuk
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    firatkrky (aaa aaa) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk'a gram acımıyorum ama buradan gelecek parayla Witcher 4 yapılacaktı o canımı sıkıyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    CDPR sıvıyor resmen. 1 aydır büyük güncelleme diye diye millete umut verdiler gelen güncelleme oyunu daha beter yapıyor ana hikayeyi kitliyor şaka gibi gerçekten.
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    teknocu_guvercin 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    100 saat.. hiç sıkıntı yaşamıyorum keyifle oynuyorum..... bir kaç bugu denk geldim tabiki.öyle can sıkıcı, büyük sorunlar değil. ama konsollarda ciddi sorun varmış... o taraf sıkıntı.... pc'de hiç bir sorun yok.

    zaten eleştirenlerin 10 kişiden 7'si oyunu hiç oynamayan kişiler :)
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    U ulayrason 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunda baya bi normallestirme yapılmış PS4 bilmem ama PC de kalabalık olmuş ortam baya fragmandaki gibi ama yine hatalar var.
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    B bshaar387 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk duyurulduğu zamandan beri yüksek beklenti ile bekleyen biri olarak oyunu pcde bitirdim. O kadar saçma buglara denk geldim ki önceki savelerimi re-load yapmak zorunda kaldım. Yapım aşamasının sonunda oyunu baştan sonra oynayarak yüzlerce farklı kombinasyonla bile test etmediniz mi kardeşim? Yama ile mevcut olan yapıyı daha da bozmazsın. Cdpr bu sınavdan ağır bir şekilde kaldı umarım ileriki yapımlarına bir ders olur.
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    firatkrky (aaa aaa) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk'a gram acımıyorum ama buradan gelecek parayla Witcher 4 yapılacaktı o canımı sıkıyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Porno Graffiti (Emrah ) 40 dk. ( Mesaj Silindi ) firatkrky
    Burdan gelen parayla W4 hayli hayli yapılır onda sıkıntı yok. Sıkıntı Witcher'ı Witcher yapan kişilerin artık şirkette olmaması. Yani W4'den W3 gibi bir etki beklemeyin artık.
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    Frobisher (Orhan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yamalı bohça
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme sonrası evet hay aksi hatası çıkmaya başladı.Oyun esnasında ise hiç arabaya binmeme gerek kalmadı.Yol kenarından düz çizgi koşarsanız arabalardan daha hızlı gidiyorsunuz yol ortasına çıkınca yavaşlıyor :XDDD
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    W Winston_2010 (yilmaz eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    güzel bir geliştirme eklemişler.
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    okayynn (Okan Ü.) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    yolun ortasında ki engellerin aralarında boşluklar var o boşluklardan yürürkende çok hızlı koşmaya başlıyor karakter xD diğer bir denk geldiğim bug ise bacaklar için olan yükseğe zıplamanı sağlayan bir geliştirme var. onunla zıplarken karakter tutma efekti yaparsa ulaşacağı ve tutunamaz ise sizi şehirin ortasından geçen suya ışınlıyor xD
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    PANTER_111 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    pc için 1.1 gücncelleme yaptım, yapay zeka düzelmiş güya ,ama Panam ile çıktığımız görevde neden 1 tane bile adama ateş etmez ki ,bostan korkuluğu gibi bekliyor :) farklı birşey mi var anlamadım , oyunun yapay zekası yerlerde sürünüyor...
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    B Batuhangover01 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk büyük yama 2. Büyük yamanın alt yapısını oluşturduğu için bazı sorunların hala giderilmemiş olması normal değil mi? Ayrıca bu oyunun kusursuza yakın bir hale gelmesi rahat 7-8 ay sürer hop diye düzelecek bir şey değil. 2. Büyük yamadan sonra kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum
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    B Batuhangover01 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Topluluk psijolojisinin kölesi olmuş primatlar oyunu oynamadan boş yapmasın lütfen.
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    1135 kez okundu.
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