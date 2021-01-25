Cyberpunk 2077'nin büyük yamasına rağmen çökme sorunları ve görevlerdeki hatalar devam ediyor

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Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 ne yazık ki birçok sorunla birlikte çıktı. Sorunların ardından oyunun performans sorunlarını ve oyun içi hatalarını gidereceğini söyleyen CD Projekt, söz verdiği gibi geçtiğimiz hafta oyun için ilk büyük yamayı yayınlandı.

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Bu yama sayesinde birçok oyun içi hata ve performans sorunu düzeltildi ancak bazı sorunlar hala devam ediyor. PushSquare'in bildirdiğine göre PlayStation 4'teki çökme sorunları hala devam ediyor. Ciddi sayıda kullanıcı hala çökme sorunu yaşadığını bildiriyor ve hala böylesine çökmeler yaşanıyor oluşu pek de kabul edilebilir bir durum değil.

Takemura Görevindeki Hata

Bir diğer sorun ise hikaye tarafında. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 1.1 yamasıyla hikaye görevlerindeki birçok hata düzeltilmişti ancak şikayetlere bakılırsa bir hata hâlâ devam ediyor.

Sokağın Aşağısında isimli görevde oyuncuların Takemura'dan bir çağrı alması gerekiyor ancak oyuncular çağrıyı alsa da Takemura konuşmadığı için görev ilerlemiyor. Bu yüzden birçok oyuncu bu kısımda kalmış durumda. Henüz bu kısım için bir yama yayınlanmasa da oyuncular buradaki sorunu çözmenin bir yolunu bulmuş.

Eğer o görevdeyseniz Takemura sizi aramadan Judy'i arayın, ardından Takemura aradığında telefonu kapatın ve bir yan görev yapın. Sonra oyunu 24 saat ileriye sarın. Bu şekilde Takemura sizi arayacak ve konuşacak. Yakın zamanda bu sorunu CD Projekt direkt olarak kendisi de çözecektir.

Şubat ayında bir büyük yama daha yayınlanacağını hatırlatalım. CD Projekt Red, şubat ayındaki yama ile oyunun performans sorunlarını büyük ölçüde gidereceğini söylemişti.

https://twinfinite.net/2021/01/cyberpunk-2077s-latest-patch-is-breaking-a-main-story-mission-for-some-players/

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