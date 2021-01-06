Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair çıkan söylentiler yalanlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, yaklaşık bir ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun iyi çıkmasını bekleyen milyonlarca oyuncu vardı ancak ne yazık ki tanıtılan oyun ile çıkan oyun arasında bariz bir fark bulunuyordu.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı"
Oyun bu kadar farklı çıkınca da ister istemez her büyük olayda olduğu gibi bazı söylentiler ortaya çıktı. Hatta bazıları söylentiyi de geçip komplo teorisi seviyesine gelmiş şeylerdi. Biz de sizlere bu söylentileri aktarmıştık.
Geçtiğimiz saatlerde de CD Projekt Red personallerinden birisi Cyberpunk 2077'nin Twitter sayfasından bir paylaşım yaptı ve genelde bu tarz söylentilere cevap vermediklerini ancak bu söylentilerin tamamen yanlış olduğunu açıkladı.
Söylentiler doğru olsa bile elbette kabul edeceklerini zaten düşünemezdik. Ancak yine de susmayıp cevap vermeleri de bir hamle. Önümüzdeki 6, 7 aylık süreç bazı söylentilerin doğru olup olmadığını gösterecek.
https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-dev-rejects-the-recent-rumors-around-the-cut-content-of-the-game/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.