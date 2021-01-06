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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair çıkan söylentiler yalanlandı

    Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz dedikodular çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz saatlerde CD Projekt Red, bu söylentileri yalanladı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair çıkan söylentiler yalanlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, yaklaşık bir ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun iyi çıkmasını bekleyen milyonlarca oyuncu vardı ancak ne yazık ki tanıtılan oyun ile çıkan oyun arasında bariz bir fark bulunuyordu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı"

    Oyun bu kadar farklı çıkınca da ister istemez her büyük olayda olduğu gibi bazı söylentiler ortaya çıktı. Hatta bazıları söylentiyi de geçip komplo teorisi seviyesine gelmiş şeylerdi. Biz de sizlere bu söylentileri aktarmıştık.

    Geçtiğimiz saatlerde de CD Projekt Red personallerinden birisi Cyberpunk 2077'nin Twitter sayfasından bir paylaşım yaptı ve genelde bu tarz söylentilere cevap vermediklerini ancak bu söylentilerin tamamen yanlış olduğunu açıkladı.

    Söylentiler doğru olsa bile elbette kabul edeceklerini zaten düşünemezdik. Ancak yine de susmayıp cevap vermeleri de bir hamle. Önümüzdeki 6, 7 aylık süreç bazı söylentilerin doğru olup olmadığını gösterecek.



    https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-dev-rejects-the-recent-rumors-around-the-cut-content-of-the-game/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    the most important thing 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    🄰🅁🅃🄸🄺 🄲🅈🄱🄴🅁🄿🅄🄽🄺 2077 🄷🄰🄱🄴🅁🄻🄴🅁🄸 🄶🄾¨🅁🄼🄴🄺 🄸🅂🅃🄴🄼🄸🅈🄾🅁🅄🄼
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bazen bende kendimi yalanladığım oluyor. sorun yok
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    rempuh (Burak Gökdemir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Diğer oyun firmaları cyberpunkın açtığı yoldan gidecek mi bakalım. Piyasa bu kadar yamuk bir şekilde çıkmış bu büyüklükte bir oyun bilmiyorum.
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    the most important thing 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    🄰🅁🅃🄸🄺 🄲🅈🄱🄴🅁🄿🅄🄽🄺 2077 🄷🄰🄱🄴🅁🄻🄴🅁🄸 🄶🄾¨🅁🄼🄴🄺 🄸🅂🅃🄴🄼🄸🅈🄾🅁🅄🄼
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