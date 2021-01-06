Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair çıkan söylentiler yalanlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, yaklaşık bir ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun iyi çıkmasını bekleyen milyonlarca oyuncu vardı ancak ne yazık ki tanıtılan oyun ile çıkan oyun arasında bariz bir fark bulunuyordu.

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Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı"

Oyun bu kadar farklı çıkınca da ister istemez her büyük olayda olduğu gibi bazı söylentiler ortaya çıktı. Hatta bazıları söylentiyi de geçip komplo teorisi seviyesine gelmiş şeylerdi. Biz de sizlere bu söylentileri aktarmıştık.

Geçtiğimiz saatlerde de CD Projekt Red personallerinden birisi Cyberpunk 2077'nin Twitter sayfasından bir paylaşım yaptı ve genelde bu tarz söylentilere cevap vermediklerini ancak bu söylentilerin tamamen yanlış olduğunu açıkladı.

Söylentiler doğru olsa bile elbette kabul edeceklerini zaten düşünemezdik. Ancak yine de susmayıp cevap vermeleri de bir hamle. Önümüzdeki 6, 7 aylık süreç bazı söylentilerin doğru olup olmadığını gösterecek.

https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-dev-rejects-the-recent-rumors-around-the-cut-content-of-the-game/

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