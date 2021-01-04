Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı ancak oyun üyük sorunlarla çıktı. Performans konusundaki sorunlar bir yana oyunun içeriğinde de büyük ölçüde hayal kırıklıkları vardı.
Cyberpunk 2077'nin uzun zaman fazlasıyla ayrıntılı, büyük bütçeli bir açık dünya rol yapma oyunu olarak tanıtılmıştı ancak karşımıza çıkan oyun GTA tarzında bir aksiyon oyunuydu. Performans sorunlarını bir kenara bıraktığımızda bile oyun çıkmadan önce oyunun içerisinde bulunacağı söylenen birçok özellik, oyunda bulunmuyordu. Aslında açıklanan bazı özelliklerin oyundan kaldırıldığı da oyunu oynarken bariz bir şekilde belli oluyor. Çıkan son söylentiler bu durumu destekler nitelikte.İlginizi Çekebilir Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı"
Geçtiğimiz günlerde Reddit'te anonim hesaplar tarafından Cyberpunk 2077'nin geliştirme süreci ile ilgili bazı bilinmeyen detaylar paylaşıldı. Bu hesapların CD Projekt'in geliştirme ekibinden olan insanalara ait olduğu söyleniyor ve açıklanan detaylar arasında gerçekten şaşırtıcı durumlar mevcut.
Öncelikle bunların tamamen söylentiden ibaret olduğunu ya da komplo teorisi kıvamında olduğunu da belirtelim ancak gerçek olma ihtimali de bir hayli yüksek. Metinlerin orijinallerini burada ve burada bulabilirsiniz.
Detaylar arasında en dikkat çekenler şöyle:
- PlayStation 4'teki kötü çıkış sebebiyle Sony, CD Projekt'e fazlasıyla kızgın.
- Şirkette birçok işten çıkarma başlamış.
- No Man's Sky'da olduğu gibi şirket şu anda bir geri dönüş planı yapıyor. Haziran sonundan itibaren süreç başlayacak gibi duruyor.
- Aylarca uğraşılan görevler, bazı yöneticilerin hoşuna gitmediği için oyundan kaldırılmış.
- Keanu Reeves'in kişiliğini çok sevdiklerini ancak oyunculuğunun ne yazık ki kötü olduğu yazılmış. Kafalarındaki Johnny Silverhand daha deli bir kişiymiş ancak sonradan değiştirilmiş. Hatta Silverhand için David Hayter'ın Solid Snake'inden esinlenilmiş.
- 50.000 kelimelik metin oyundan çıkartılmış ana hikayenin süresi kısaltılmış.
- Oyundaki birçok kapıda "Aç (Kilitli)" yazıyor. Bunun gibi birçok gezilebilir yer oyundan silinmiş. Özellikle Night City'nin yer altına da girilebiliyormuş. Oyun çıkmadan aylar önce oyunun haritasının enine değil boyuna büyük olduğu söylenmişti ancak neredeyse hiçbir binaya girilmiyor.
- Böylesine kötü bir çıkış sebebiyle yöneticilerin dersini aldığı söylenmiş. İşten çıkartılanlar olmasaydı bu duruma sevineceklerini belirtmişler.
Diğer detaylara verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Tommy vercetti
Hayatta başarılar kardeşim.
oyun gta ile karşılaştırılıyor.. e doğru başka neyle karşılaştırabiliriz ? en yakın o ben gta 5 i ilk çıktığında erken sipariş ile almıştım hala bilgisayarım da yüklü arada stres atmak için hala giriyorum oynuyorum.
Şu oyunu savunmayı bırakın artık.
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