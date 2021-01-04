Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı ancak oyun üyük sorunlarla çıktı. Performans konusundaki sorunlar bir yana oyunun içeriğinde de büyük ölçüde hayal kırıklıkları vardı.

Cyberpunk 2077'nin uzun zaman fazlasıyla ayrıntılı, büyük bütçeli bir açık dünya rol yapma oyunu olarak tanıtılmıştı ancak karşımıza çıkan oyun GTA tarzında bir aksiyon oyunuydu. Performans sorunlarını bir kenara bıraktığımızda bile oyun çıkmadan önce oyunun içerisinde bulunacağı söylenen birçok özellik, oyunda bulunmuyordu. Aslında açıklanan bazı özelliklerin oyundan kaldırıldığı da oyunu oynarken bariz bir şekilde belli oluyor. Çıkan son söylentiler bu durumu destekler nitelikte.

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Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı"

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te anonim hesaplar tarafından Cyberpunk 2077'nin geliştirme süreci ile ilgili bazı bilinmeyen detaylar paylaşıldı. Bu hesapların CD Projekt'in geliştirme ekibinden olan insanalara ait olduğu söyleniyor ve açıklanan detaylar arasında gerçekten şaşırtıcı durumlar mevcut.

Öncelikle bunların tamamen söylentiden ibaret olduğunu ya da komplo teorisi kıvamında olduğunu da belirtelim ancak gerçek olma ihtimali de bir hayli yüksek. Metinlerin orijinallerini burada ve burada bulabilirsiniz.

Detaylar arasında en dikkat çekenler şöyle:

PlayStation 4'teki kötü çıkış sebebiyle Sony , CD Projekt'e fazlasıyla kızgın.

, CD Projekt'e fazlasıyla kızgın. Şirkette birçok işten çıkarma başlamış.

başlamış. No Man's Sky 'da olduğu gibi şirket şu anda bir geri dönüş planı yapıyor. Haziran sonundan itibaren süreç başlayacak gibi duruyor.

'da olduğu gibi şirket şu anda bir geri dönüş planı yapıyor. Haziran sonundan itibaren süreç başlayacak gibi duruyor. Aylarca uğraşılan görevler, bazı yöneticilerin hoşuna gitmediği için oyundan kaldırılmış.

Keanu Reeves 'in kişiliğini çok sevdiklerini ancak oyunculuğunun ne yazık ki kötü olduğu yazılmış. Kafalarındaki Johnny Silverhand daha deli bir kişiymiş ancak sonradan değiştirilmiş. Hatta Silverhand için David Hayter'ın Solid Snake 'inden esinlenilmiş.

'in kişiliğini çok sevdiklerini ancak oyunculuğunun ne yazık ki kötü olduğu yazılmış. Kafalarındaki Johnny Silverhand daha deli bir kişiymiş ancak sonradan değiştirilmiş. Hatta Silverhand için David Hayter'ın 'inden esinlenilmiş. 50.000 kelimelik metin oyundan çıkartılmış ana hikayenin süresi kısaltılmış.

kelimelik metin oyundan çıkartılmış ana hikayenin süresi kısaltılmış. Oyundaki birçok kapıda "Aç (Kilitli)" yazıyor. Bunun gibi birçok gezilebilir yer oyundan silinmiş. Özellikle Night City'nin yer altına da girilebiliyormuş. Oyun çıkmadan aylar önce oyunun haritasının enine değil boyuna büyük olduğu söylenmişti ancak neredeyse hiçbir binaya girilmiyor.

yazıyor. Bunun gibi birçok gezilebilir yer oyundan silinmiş. Özellikle Night City'nin yer altına da girilebiliyormuş. Oyun çıkmadan aylar önce oyunun haritasının enine değil boyuna büyük olduğu söylenmişti ancak neredeyse hiçbir binaya girilmiyor. Böylesine kötü bir çıkış sebebiyle yöneticilerin dersini aldığı söylenmiş. İşten çıkartılanlar olmasaydı bu duruma sevineceklerini belirtmişler.

Diğer detaylara verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

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