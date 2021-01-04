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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı

    Cyberpunk 2077 geçtiğimiz aylarda fazlasıyla sorunlu bir şekilde yayınlandı. Gündemi tam geçiyor gibiydi ancak geçtiğimiz gün inanılmaz bir söylenti daha ortaya çıktı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    22

    Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı ancak oyun üyük sorunlarla çıktı. Performans konusundaki sorunlar bir yana oyunun içeriğinde de büyük ölçüde hayal kırıklıkları vardı.

    Cyberpunk 2077'nin uzun zaman fazlasıyla ayrıntılı, büyük bütçeli bir açık dünya rol yapma oyunu olarak tanıtılmıştı ancak karşımıza çıkan oyun GTA tarzında bir aksiyon oyunuydu. Performans sorunlarını bir kenara bıraktığımızda bile oyun çıkmadan önce oyunun içerisinde bulunacağı söylenen birçok özellik, oyunda bulunmuyordu. Aslında açıklanan bazı özelliklerin oyundan kaldırıldığı da oyunu oynarken bariz bir şekilde belli oluyor. Çıkan son söylentiler bu durumu destekler nitelikte.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı"

    Geçtiğimiz günlerde Reddit'te anonim hesaplar tarafından Cyberpunk 2077'nin geliştirme süreci ile ilgili bazı bilinmeyen detaylar paylaşıldı. Bu hesapların CD Projekt'in geliştirme ekibinden olan insanalara ait olduğu söyleniyor ve açıklanan detaylar arasında gerçekten şaşırtıcı durumlar mevcut. 

    Öncelikle bunların tamamen söylentiden ibaret olduğunu ya da komplo teorisi kıvamında olduğunu da belirtelim ancak gerçek olma ihtimali de bir hayli yüksek. Metinlerin orijinallerini burada ve burada bulabilirsiniz. 

    Detaylar arasında en dikkat çekenler şöyle: 

    • PlayStation 4'teki kötü çıkış sebebiyle Sony, CD Projekt'e fazlasıyla kızgın. 
    • Şirkette birçok işten çıkarma başlamış.
    • No Man's Sky'da olduğu gibi şirket şu anda bir geri dönüş planı yapıyor. Haziran sonundan itibaren süreç başlayacak gibi duruyor.
    • Aylarca uğraşılan görevler, bazı yöneticilerin hoşuna gitmediği için oyundan kaldırılmış.
    • Keanu Reeves'in kişiliğini çok sevdiklerini ancak oyunculuğunun ne yazık ki kötü olduğu yazılmış. Kafalarındaki Johnny Silverhand daha deli bir kişiymiş ancak sonradan değiştirilmiş. Hatta Silverhand için David Hayter'ın Solid Snake'inden esinlenilmiş.
    • 50.000 kelimelik metin oyundan çıkartılmış ana hikayenin süresi kısaltılmış.
    • Oyundaki birçok kapıda "Aç (Kilitli)" yazıyor. Bunun gibi birçok gezilebilir yer oyundan silinmiş. Özellikle Night City'nin yer altına da girilebiliyormuş. Oyun çıkmadan aylar önce oyunun haritasının enine değil boyuna büyük olduğu söylenmişti ancak neredeyse hiçbir binaya girilmiyor.
    • Böylesine kötü bir çıkış sebebiyle yöneticilerin dersini aldığı söylenmiş. İşten çıkartılanlar olmasaydı bu duruma sevineceklerini belirtmişler.

    Diğer detaylara verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. 



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    HaciTTOR (Forsaken TOR) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Asıl oyunun iptal edilip yerine alel acele bişey yapılmaya çalışıldığı zaten apaçık ortada. Oyunun en başta fizik motoru olmamış. İçerikleri sonra konuşuruz (yok ki konuşalım)
    Asıl oyunun iptal edilip yerine alel acele bişey yapılmaya çalışıldığı zaten apaçık ortada. Oyunun en başta fizik motoru olmamış. İçerikleri sonra konuşuruz (yo...
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    Yanıtla +39
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    ARISLCK 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    GTA V bana aksiyon ağırlıklı bomboş oyun gibi geliyor bunun yanında.
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    435 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Keenu Reeves’in oyunculuğuna kötü dedikten sonrasını okumadım. Oyunu karalamak için niye bu kadar uğraşıldı anlamış değilim, gelmiş geçmiş en iyi oyun olmayabilir ancak bu oyunu 10 saat üstü oynamış herkes katılır ki, gta v ile kıyaslanamayacak kadar iyi. Her şeyden önce çok nadir gördüğümüz bir dramatik yapıya ve felsefeye sahip. Katılırsınız katılmazsınız ama played that role with pleasure.
    Keenu Reeves’in oyunculuğuna kötü dedikten sonrasını okumadım. Oyunu karalamak için niye bu kadar uğraşıldı anlamış değilim, gelmiş geçmiş en iyi oyun olmayabil...
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    wtersad (ersad ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    GTA V BİR başyapıttır oyun dünyasının kralıdır. Bu tarz a girmek emek ister binlerce saat test ister kolay iş değil. Driverdan tut bir çok firma bu yolda heder oldu cyberpunk kim ? arabaların içini bile bir biri ile aynı yapmış uğraşamamış. GTA ve diğerleri der konuyu kapatırım.

    Tommy vercetti
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    Merdomable 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Aldım, iade ettim sonra gittim torrentten indirdim bitirdim, bir daha giresim gelmedi. Kusura bakmasınlar da bu çöpe 250 TL yediremem.
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    StormLight (Emre K.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Merdomable
    Çöp dediğin oyunu iade edip torrentten oyunu bitirmişsin. Pişkin pişkin birde 250 lira yedirmem diyorsun.

    Hayatta başarılar kardeşim.
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    ahrimar (ss ss) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    200 kusur saat oldu hala yan görevleri bitiremedim. Ama görev zaten duruyor. Skill point için görev kasıyorum. Görevlerin bazıları git hallet gel tarzı iken bazıları hikaye bazlı ve seri şeklinde gidiyor. Dövüş görevi, yariş görevi vs vs. Konuyu daha iyi kavramak içim tüm konuşmalari dinliyorum. Milletin notlarını okuyorum. Hikaye birbirini tamamlıyor. Çok sağlam yapmışlar. Bu oyunun 2.cisi çıkarsa düşünemiyorum artık. Türkçe olması nimet. 10 üzerineden 10 . Kim ne derse desin bu oyunu oynamayan gamer kalmıcak. Ha bugun ha yarın. Bazı sahnaleri ağzı açık izliyorum. Kurgu dehşet arkadaşlar. Bu kurguyu yazılımsal ve donanımsal olarak desteklemekte başarısız olmuşlar ama oyun dünyasında bir devrim. Ara sahnelere son, tamamen oyun içi sahneler. Muzikler ise gökkuşagı kadar renkli - karışık-bol- dolu. Çok ayrıtıya girince bazı detayları yapamamışlar. GTAdaki bir çok örnek bu oyunda geri kalmış. O kadar çok trafik var ki. Bunları hesaplatmak, düzenlemek vs... simulasyon olayı aslında. Alın oynayın arkadaşlar, sonrada diğer oyunlara bir bakın. 144hz monitorden 60hz monitore dönmüş gibi olacaksınız. Boşluk olacak içinizde, bu ne ya diyeceksiniz. Eski oyunlarınızdan zevk alamayacaksınız. Kısacası CP kanınıza girecek....
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    FreeMaNMeliH (FreeMaN MeliH) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcher severim cd project severim vs ama ortadaki ürün 2012 den beri beklediğim bir yapım hata ya yer yok kaç defa ertelendi ön sipariş ettiğim tek firma idi oda hüsran oldu rdr 2 grafikleri bile çok daha iyi, oyun 5 para etmez,
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    fearuq 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kurmayacaktım oyunu ama merak ettim denemek istedim. kurdum oynadım açıkcası beklentimi karşılamadı yani bunu bnim gibi evli çocuklu vakti olmayan insanlar oynamaz oynayamaz sıkar.. bu oyun motoruna açık dünya multiplayeri eklenseydi farklı olurdu..

    oyun gta ile karşılaştırılıyor.. e doğru başka neyle karşılaştırabiliriz ? en yakın o ben gta 5 i ilk çıktığında erken sipariş ile almıştım hala bilgisayarım da yüklü arada stres atmak için hala giriyorum oynuyorum.
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    ageofempiresköylüsü 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yalan yok,trailerdaki johnny silverhand ile oyundaki çok benzer değil



    Şu oyunu savunmayı bırakın artık.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fanboylar tecrübesiz CD Project'i ölümüne abarttığı için oyunu gizleyip bozuk olarak Pre Order ettirdiler. Bir de ruhunu Nvidia ya satıp köşeyi döneriz diye düşünmüşler
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu balon oyun GT 5 ile bile kiyaslanamz. Kiyaslansa kiyaslansa Fallout 76 ile kiyaslaniur.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Keanu reeves sizi kurşun kalem açacağı ile döver ulan, Keanu abiye laf dedirtmem. Kim demişse boş yapmış, johny silverhand bu oyundaki en iyi şeydi.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende servet bastığım PC'de Cyberpunk oynayabilseydim, bende övmek zorunda kalırdım. Cyberbug boş çıktı. Önümüzdeki oyunlara bakacaz.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    38353 kez okundu.
    35 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, geliştirme süreci ve
    3 etiket daha detaylar söylenti Yazılım
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