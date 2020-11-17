Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu

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Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin çıkmasına sayılı günler kaldı, eğer tekrar ertelenmezse. Geçtiğimiz gün de bir Reddit kullanıcısı oyunun fiziksel sürümünün içeriğini internete sızdırdı. Kutu içeriği yine dolu.

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Aşağıdaki fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi aynı The Witcher 3: Wild Hunt'ta olduğu gibi bu oyunda da kutu bir hayli dolu. Oyunun kutusunda; iki tane blu-ray disk, evrenin özetinin bulunduğu mini kitapçık, sticker, kartpostallar ve oyunun haritası bulunuyor.

Tüm bunların oyunun standart sürümü için olduğunu hatırlatalım. Oyun aynı Witcher 3'ün ilk çıkışında olduğu gibi iki farklı sürüm ile çıkıyor. Klasik sürümde yukarıda saydıklarımız bulunuyor, bir de koleksiyon sürümü var ancak o bambaşka ve dopdolu içeriklere sahip. Ayrıca diğer görsellere baktığımızda oyunun PlayStation 4'te minimum 70GB boş alan istediğini görebiliyoruz.

Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz. Oyun için birkaç gün içinde yeni videolar yayınlanacağını da hatırlatalım. Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-physical-editions-2-discs-included/

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