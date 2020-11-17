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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu

    CD Projekt Red aynı The Witcher 3: Wild Hunt'ta da olduğu gibi Cyberpunk 2077'de de kutulu sürümün içini dolduracak gibi duruyor. Kutu içinde 2 disk, harita ve birkaç şey daha bulunacak.
    3 sa.
    1,9b
    31
    5
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu
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    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin çıkmasına sayılı günler kaldı, eğer tekrar ertelenmezse. Geçtiğimiz gün de bir Reddit kullanıcısı oyunun fiziksel sürümünün içeriğini internete sızdırdı. Kutu içeriği yine dolu.

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    Aşağıdaki fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi aynı The Witcher 3: Wild Hunt'ta olduğu gibi bu oyunda da kutu bir hayli dolu. Oyunun kutusunda; iki tane blu-ray disk, evrenin özetinin bulunduğu mini kitapçık, sticker, kartpostallar ve oyunun haritası bulunuyor.

    Tüm bunların oyunun standart sürümü için olduğunu hatırlatalım. Oyun aynı Witcher 3'ün ilk çıkışında olduğu gibi iki farklı sürüm ile çıkıyor. Klasik sürümde yukarıda saydıklarımız bulunuyor, bir de koleksiyon sürümü var ancak o bambaşka ve dopdolu içeriklere sahip. Ayrıca diğer görsellere baktığımızda oyunun PlayStation 4'te minimum 70GB boş alan istediğini görebiliyoruz. 

    Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz. Oyun için birkaç gün içinde yeni videolar yayınlanacağını da hatırlatalım. Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

    Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu
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    https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-physical-editions-2-discs-included/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kax123 (Kaan Yılmaz) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    eylül kabus 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çöp diyenler kaç yaşında acaba merak ediyorum.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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    eylül kabus 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çöp diyenler kaç yaşında acaba merak ediyorum.
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    gram altin koyaymis iimis borghhh
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    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    kax123 (Kaan Yılmaz) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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