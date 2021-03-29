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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var

    Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yanan beklenen büyük yamasının tüm detayları açıklandı. Yamada 500'den fazla yenilik bulunuyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Mart 2021, 12:51 (Güncellendi, 52 dk.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin en büyük yaması olan 1.2'nin tüm detayları paylaşıldı. 

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    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı

    Cyberpunk 2077'nin çıkışından sonra duyurulan bu yama bildiğiniz gibi oyunun özellikle eski nesil konsollardaki tüm performans sorunlarını ve hatalarını giderecekti. Ayrıca oyunun içerisinde de birçok yenilik barındıracaktı. Geçtiğimiz dakikalarda bu büyük yamanın, yani 1.2 yamasının tüm detayları paylaşıldı.

    500'den Fazla Yenilik Var

    Araba sürme ve polislerin harekete geçme süresi gibi birkaç detay geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi ise 500'den fazla değişiklik içeren tüm liste yayınlandı. Listede AMD grafik kartları için de oyuna ışın izleme desteği ekleneceği belirtilmiş. Yenilikler arasında her konsola ayrı ayrı yenilikler ve düzeltmeler, oynanış açısından değişikikler, görevlerde düzeltmeler, açık dünya ile ilgili geliştirmeler ve düzeltmeler, sinematiklerle ilgili düzeltmeler ve değişiklikler, ses ve animasyonlar için düzeltmeler ve çok daha fazlası bulunuyor.

    Yamanın ardından en büyük merak konusu ise oyunun PlayStation Store'a yeniden gelip gelmeyeceği. Cyberpunk 2077'nin PlayStation Store'dan kaldırılmasının üzerinden 100 gün geçti ve hala bir açıklama yok. Umuyoruz ki bu yama her şeyi çözer ve oyun yeniden mağazaya eklenir.

    Yama için net bir tarih yok ancak çok yakında geleceği söyleniyor. Mart ayı içerisinde geleceğinin sözü verilmişti. Bu yüzden birkaç gün içerisinde yayınlanması muhtemel. 500'den fazla değişikliğin bulunduğu tüm listeyi detaylı bir şekilde burada bulabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.cyberpunk.net/en/news/37801/patch-1-2-list-of-changes https://www.ign.com/articles/cyberpunk-2077-12-patch-details-release-date-soon https://www.dsogaming.com/news/cyberpunk-2077-patch-1-2-release-notes-packs-more-than-500-changes/
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 1 saat önce

    Aynen

    musty578 19 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence siz bırakın bu Cyberpunk işini, kapatın bu defteri
    enerjinizi yeni bir witcher'a harcayın.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    gamer-x (kaan g.) 10 sn. ( Mesaj Silindi )
    2022 de gelir yeni nesil konsollar için update :)
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    E evilknight2000 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    500 değişiklik.. kesin gözle görülür hiç bir şey değişmeyecek
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    Sp!deR (M ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun baştan tasarlamaları lazım. Oyunun tasarımda çok ciddi yanlışlıklar var. Bırakın bu Cyberpunk 2077'yi yeni projelere başlayın, yeni oyun iyi çıkarsa kimse hatırlamaz zaten Cyberpunk'ı.
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    Hudson51 (Durukan ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım oyuna gözle görülür bir etkisi vardır da en azından ilaç gibi gelir yoksa...
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    Lion_Army (Engin Günel) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun kaldı yarım, çıksa da bitirsek artık. Oyunu unuttuk arkadaş.
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence siz bırakın bu Cyberpunk işini, kapatın bu defteri
    enerjinizi yeni bir witcher'a harcayın.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ti7800 (Eddie Morra) 19 dk. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Oyunun iyice tadı kaçtı. Witcher 4, GTA 6 daha iyi olur bence de.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adın çıktı 9 a inmez 8 e Cyperpunk'um
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