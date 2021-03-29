Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin en büyük yaması olan 1.2'nin tüm detayları paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Süveyş Kanalı'ndaki kaza, PlayStation 5 stoklarını da etkileyebilir"

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı

Cyberpunk 2077'nin çıkışından sonra duyurulan bu yama bildiğiniz gibi oyunun özellikle eski nesil konsollardaki tüm performans sorunlarını ve hatalarını giderecekti. Ayrıca oyunun içerisinde de birçok yenilik barındıracaktı. Geçtiğimiz dakikalarda bu büyük yamanın, yani 1.2 yamasının tüm detayları paylaşıldı.

500'den Fazla Yenilik Var

Araba sürme ve polislerin harekete geçme süresi gibi birkaç detay geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi ise 500'den fazla değişiklik içeren tüm liste yayınlandı. Listede AMD grafik kartları için de oyuna ışın izleme desteği ekleneceği belirtilmiş. Yenilikler arasında her konsola ayrı ayrı yenilikler ve düzeltmeler, oynanış açısından değişikikler, görevlerde düzeltmeler, açık dünya ile ilgili geliştirmeler ve düzeltmeler, sinematiklerle ilgili düzeltmeler ve değişiklikler, ses ve animasyonlar için düzeltmeler ve çok daha fazlası bulunuyor.

Yamanın ardından en büyük merak konusu ise oyunun PlayStation Store'a yeniden gelip gelmeyeceği. Cyberpunk 2077'nin PlayStation Store'dan kaldırılmasının üzerinden 100 gün geçti ve hala bir açıklama yok. Umuyoruz ki bu yama her şeyi çözer ve oyun yeniden mağazaya eklenir.

Yama için net bir tarih yok ancak çok yakında geleceği söyleniyor. Mart ayı içerisinde geleceğinin sözü verilmişti. Bu yüzden birkaç gün içerisinde yayınlanması muhtemel. 500'den fazla değişikliğin bulunduğu tüm listeyi detaylı bir şekilde burada bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.