Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı

19 Kasım’da oyuncularla buluşacak Cyberpunk 2077 sızıntıları, son sürat gelmeye devam ediyor. Son sızıntıda, The Witcher 3:Wild Hunt’ın devasa haritasının şikâyet konusu olması üzerine daha küçük ancak kapsamlı bir harita ile geleceği söylenen Cyberpunk 2077’nin Night City haritası paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak
Oyunun fiziksel kopyası içinde çıkan haritanın görselinin paylaşıldığı sızıntıda, Night City’nin içi ve dışındaki bölgeler yer alıyor. Dikey şekilde oluşturulan ve geliştirici CD Projekt Red’in (CDPR) daha önceki açıklamalarında çok daha farklı tasarımsal kapılar açacağı belirtilen harita, oyuncuların daha rahat hareket etmesine imkân sağlayacak.
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Detayların adım adım planlanmasına çok daha müsait olduğu söylenen dikey tasarım sayesinde, geliştirici ekip de çok daha gerçekçi bir şehir hayatını oyuna yansıtabilecek.
Bunu dışında, oyunun fiziksel kopyasında bulunan kartpostallara ait görseller de paylaşıldı. Bakalım CDPR, Cyberpunk 2077 ile The Witcher 3:Wild Hunt’ın elde ettiği başarıya tekrar ulaşabilecek mi?
https://wccftech.com/cyberpunk-2077-full-map-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
nede olsa senaryo gelecekte geçiyor yani gelecekte ışınlanma yoksa
ne biçim gelecek miş o !?
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cyberpunk 2077, the witcher 3 ve Yazılım