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    Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı

    Merakla beklenen ve 19 Kasım'da çıkış yapacak olan Cyberpunk 2077'nin haritası paylaşıldı. Night City'i görme fırsatı elde ettiğimiz harita, oyunun fiziksel kopyasından sızdırıldı.
    2 hf.
    3,2b
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı
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    19 Kasım’da oyuncularla buluşacak Cyberpunk 2077 sızıntıları, son sürat gelmeye devam ediyor. Son sızıntıda, The Witcher 3:Wild Hunt’ın devasa haritasının şikâyet konusu olması üzerine daha küçük ancak kapsamlı bir harita ile geleceği söylenen Cyberpunk 2077’nin Night City haritası paylaşıldı.

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    Oyunun fiziksel kopyası içinde çıkan haritanın görselinin paylaşıldığı sızıntıda, Night City’nin içi ve dışındaki bölgeler yer alıyor. Dikey şekilde oluşturulan ve geliştirici CD Projekt Red’in (CDPR) daha önceki açıklamalarında çok daha farklı tasarımsal kapılar açacağı belirtilen harita, oyuncuların daha rahat hareket etmesine imkân sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor"

    Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı

    Detayların adım adım planlanmasına çok daha müsait olduğu söylenen dikey tasarım sayesinde, geliştirici ekip de çok daha gerçekçi bir şehir hayatını oyuna yansıtabilecek.

    Bunu dışında, oyunun fiziksel kopyasında bulunan kartpostallara ait görseller de paylaşıldı. Bakalım CDPR, Cyberpunk 2077 ile The Witcher 3:Wild Hunt’ın elde ettiği başarıya tekrar ulaşabilecek mi?



    https://wccftech.com/cyberpunk-2077-full-map-leaked/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. en beğenilen
    Abarttılar iyice GTA V in kopyası olacak işte ne sayıklıyorlarsa hala çıkarıyorsanız çıkarın
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 16 sa.
    Geceleri araba ile güzelce gezerim.
    Yanıtla
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    2080ti sli ile bekliyom gel artık
    1 Yanıt Yanıtla
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    malifural (muhammed ali fural) 2 hf.
    bu oyun sanırım 2077 de çıkacak biz göremeyiz
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf.
    mal geliyor beyler. yeni gta gibin. rtx leri hazırlayın.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    tayi mekan ( ışınlanma) şifresi falan yok mu hacı :D
    nede olsa senaryo gelecekte geçiyor yani gelecekte ışınlanma yoksa
    ne biçim gelecek miş o !?
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    CaptainJack 2 hf.
    W3 haritasının büyüklüğünden kim neden şikayet etmiş? Geçen hafta çete tanımında harita az çok şekillenmişti. Ama harita böyleyse küçük gerçekten. Neyse CDPR bizi üzmez diyorum, umarım.
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    monacomen 2 hf.
    Bana hala bir GTAV modu gibi geliyor. Onun kadar akıcı, yapay zekası yüksek, detaylı ve sistem dostu olur ise çok satar. Aslında insan bunu Rock Star yapsaydı diye içinden geçiriyor.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 hf.
    Küçük olup dolu olması bu evrene daha uygun, witcher da ise tam tersiydi.Adamlar oyun yapmasını biliyolar...
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. en beğenilen
    Abarttılar iyice GTA V in kopyası olacak işte ne sayıklıyorlarsa hala çıkarıyorsanız çıkarın
    Yanıtla +7
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    addidas_85 2 hf.
    Hala Witcher 3 deki haritayı kim şikayet etmiş göremedim daha çok DLC ile milleti biraz yolmak varken neden hepsini bir arada vereyim ki modunda bir açıklama gibi geliyor bana
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    cyberpunk 2077, the witcher 3 ve Yazılım
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