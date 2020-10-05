Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı

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19 Kasım’da oyuncularla buluşacak Cyberpunk 2077 sızıntıları, son sürat gelmeye devam ediyor. Son sızıntıda, The Witcher 3:Wild Hunt’ın devasa haritasının şikâyet konusu olması üzerine daha küçük ancak kapsamlı bir harita ile geleceği söylenen Cyberpunk 2077’nin Night City haritası paylaşıldı.

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Oyunun fiziksel kopyası içinde çıkan haritanın görselinin paylaşıldığı sızıntıda, Night City’nin içi ve dışındaki bölgeler yer alıyor. Dikey şekilde oluşturulan ve geliştirici CD Projekt Red’in (CDPR) daha önceki açıklamalarında çok daha farklı tasarımsal kapılar açacağı belirtilen harita, oyuncuların daha rahat hareket etmesine imkân sağlayacak.

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Detayların adım adım planlanmasına çok daha müsait olduğu söylenen dikey tasarım sayesinde, geliştirici ekip de çok daha gerçekçi bir şehir hayatını oyuna yansıtabilecek.

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Bunu dışında, oyunun fiziksel kopyasında bulunan kartpostallara ait görseller de paylaşıldı. Bakalım CDPR, Cyberpunk 2077 ile The Witcher 3:Wild Hunt’ın elde ettiği başarıya tekrar ulaşabilecek mi?

https://wccftech.com/cyberpunk-2077-full-map-leaked/

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