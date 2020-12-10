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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti

    Yıllardır beklenen oyun Cyberpunk 2077 sonunda çıkışını gerçekleştirdi ve oyunun ilk saatlerindeki başarısı, ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini gösteriyor.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun yalnızca Steam'deki istatistiği ise gerçekten şaşırtıcı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı"

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    Buraya tıklayarak kendinizin de inceleyebileceği gibi, Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam platformunda eş zamanlı olarak oynayan oyuncu sayısı sabah 05.00 - 06.00 sularında 1 milyonu geçti. Hatta tam olarak aynı anda Steam üzerinden Cyberpunk 2077 oynayan kişi sayısı 1,003,264'tü. Biz bu haberi hazırlarken ki oyuncu sayısı ise 812,331'di.

    Cyberpunk 2077'nin ulaştığı oyuncu sayısının üzerine çıkabilen yalnızca 3 oyun bulunuyor: PUBG, CS: GO ve Dota 2. Sizin de fark edebilecğiniz gibi oyunların hepsi çok oyunculu oyunlar. Bu yüzden açık dünya rol yapma oyunu olan Cyberpunk 2077'nin ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini görebiliyoruz. Diğer oyunların ulaştığı en yüksek oyuncu sayısı ise şöyle: CS: GO 1.308.963; Dota 2, 1.295.114 ve PUBG, 3.257.248.

    Buradan basitçe bir çıkarım yaparsak Cyberpunk 2077'i yalnızca Steam'de 1 milyondan fazla kişi satın almış diyebiliriz. Steam dışında oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Stadia, Epic Games ve GOG üzerinden de satışa sunuldu. Kısaca oyunun daha ilk günden muazzam bir satış sayısına ulaştığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca oyun Steam'de erişime açıldığı sırada kısa süreliğine Steam'in çöktüğünü de belirtelim. 

    Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3090 ile 15-20 fps asparagası nerden cıktı ya :) 2K herşey ultrada 115-120 average fps aliyorum rtx 3090 ile, dlss'i quality yapinca 90 fps'e düsüyor, kaldi ki 2k'da dlss "quality" ve "performance" arasinda görsel fark nerdeyse yok gibi, aradaki +30 fps için performance mod tabiki tercih edilir
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DLSS kapalı olduğunda Minecraft RTX de bile 20 fps alıyorsun zaten?
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    darcious (Erkan Öztürk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun hoş bir atmosferi olmuş ..Ama ne işse, oyunda agac ve bitki türevleriyle ilgili bug yaşıyorum..
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC de çok sıkıntılı oyun.
    Steam sürümü kullanıyorum oyun ayarları kaydetmiyor sürekli eski haline çekiyor.
    GTX 1070 var low da 1080p de anca 60 fps sabit alabiliyorum.
    En azından medium yada high oynatsa iyidi.

    Korsanda oyun 110 GB steamde 60 GB bir gariplikte var zaten.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 milyon kişinin oyunu kaldıracak donanımı var demek
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Kaldırmak için çok bir sistem istemiyor ki herşey lowda 4-5 senelik bir sistemde oynarsınız ama bu oyunu rtx on tüm ayarlar ultrada oynamak lazım. Bununda en ucuz yolu konsol sanırım %100 vergiye rağmen.
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    Dkoroglu (D K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Dünyada 7 milyar insan var ve 1 milyonu kaldırıyor diye yaptığı dramaya bak :) yazık ki ne yazık oyayamasalar keşke diyecek neredeyse.
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