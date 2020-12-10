Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun yalnızca Steam'deki istatistiği ise gerçekten şaşırtıcı.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı"

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Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı

Buraya tıklayarak kendinizin de inceleyebileceği gibi, Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam platformunda eş zamanlı olarak oynayan oyuncu sayısı sabah 05.00 - 06.00 sularında 1 milyonu geçti. Hatta tam olarak aynı anda Steam üzerinden Cyberpunk 2077 oynayan kişi sayısı 1,003,264'tü. Biz bu haberi hazırlarken ki oyuncu sayısı ise 812,331'di.

Cyberpunk 2077'nin ulaştığı oyuncu sayısının üzerine çıkabilen yalnızca 3 oyun bulunuyor: PUBG, CS: GO ve Dota 2. Sizin de fark edebilecğiniz gibi oyunların hepsi çok oyunculu oyunlar. Bu yüzden açık dünya rol yapma oyunu olan Cyberpunk 2077'nin ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini görebiliyoruz. Diğer oyunların ulaştığı en yüksek oyuncu sayısı ise şöyle: CS: GO 1.308.963; Dota 2, 1.295.114 ve PUBG, 3.257.248.

Buradan basitçe bir çıkarım yaparsak Cyberpunk 2077'i yalnızca Steam'de 1 milyondan fazla kişi satın almış diyebiliriz. Steam dışında oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Stadia, Epic Games ve GOG üzerinden de satışa sunuldu. Kısaca oyunun daha ilk günden muazzam bir satış sayısına ulaştığını söyleyebiliriz.

Ayrıca oyun Steam'de erişime açıldığı sırada kısa süreliğine Steam'in çöktüğünü de belirtelim.

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